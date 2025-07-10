Боєць ЗСУ потрапив в полон до росіян, втік звідти і врятував побратимів (відео)

Група бійців потрапила у ворожу засідку і потім в полон. Кількох бійців росіяни розстріляли.

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Військовослужбовець ЗСУ Анатолій Осуховський з позивним "Лондон" останні 25 років до повномасштабного вторгнення жив у Великій Британії у Лондоні. Там він мав свій невеличкий готельний бізнес, і справи в нього йшли непогано. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну він залишив свій бізнес і повернувся в Україну, де добровольцем вступив до лав ЗСУ. Про це військовий розповів проєкту Pro UA.

"24 лютого неможливо забути. В нас 2 години різниці у часі. Зателефонувала моя кума і сказала "В нас війна". А ми на другий день мали їхати в Дубай на відпочинок. Слів не було, я вже зрозумів, що відпочинку не буде. Як я міг собі дозволити відпочивати, грітися на сонці, коли в мене брати і мама в Україні", — розповів Анатолій Осуховський.

Він згадує один випадок, коли його група на одній з ділянок фронту отримала наказ підтримати суміжні сили. Група у складі 3 осіб почала рух і потрапила в засідку, росіян було 10 осіб.

"Ми проходили біля кущів. 4 чоловіки спереду, 4 позаду. Ми не встигли навіть автомати підняти. Секунда діла і нас повалили на землю. Я не був готовий до полону. Автомати були наставлені до наших голів, і ми все думали, що нас розстріляють", — розповів військовий.

Полонених українських захисників допитали, також з ними були три полонені прикордонники, потім ще привели 2 львівських десантників і трьох бійців з 80-ї бригади. Кількох полонених росіяни розстріляли. Між собою окупанти розмовляли і планували атаки на українські позиції в найближчому лісі через поле.

Військовий говорить, що підходив до кількох полонених хлопців і пропонував напасти на росіян, але вони відмовлялися. Потім їх зв'язали, забрали телефони і банківські картки. "Лондон" скористався моментом і втік через поле.

Він почав повзти замінованим полем, помічаючи протитанкові міни і увесь час боявся не наступити на протипіхотну міну. Так він проповз майже 6 кілометрів на колінах — його врятували наколінники.

Далі військовий почав пробирався в напрямку українських позицій і хотів передати почуту в розмовах росіян інформацію щодо спланованої атаки позиції українських захисників.

"Вийшов просто на бліндаж. Почув розмову — російську мову. Я вже не мав сил, в мене настрій зник, і через хвилини дві я почув українську мову. Мова має значення. Я просто встав і пішов до хлопців", — розповів Анатолій.

Далі українські військові зв'язалися з командиром і Анатолій йому переказав усю інформацію, яку почув від росіян, він скинув усі точки, де їх затримали і куди росіяни мають заходити, чим врятував життя українських захисників, які перебували на позиціях у лісі.

Нагадаємо, що росіяни атакували позиції ЗСУ. Зав'язався бій, внаслідок якого кілька українських захисників отримали поранення і не могли самостійно евакуюватися.

Також бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ відбили у ворога позиції і за допомогою роботів взяти в полон вояків ЗС РФ.