Дав хибні координати: десантник ЗСУ обдурив ворожий міномет, щоб урятувати побратима

Під час бою пораненому змогли провести тампонаду та стабілізувати стан. Втім, винести його бійці не могли через роботу ворожого міномета.

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Десантник 77-ї ОАеБр з позивним "Аніме" врятував життя пораненого побратима, вивівши його з-під російського міновета. Про цей випадок розповіла пресслужба 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що бійці отримали завдання зачистити ворожі позиції, втім, їхню групу виявили росіяни і атакували з використанням FPV-дронів та мінометів.

Унаслідок атаки поранення отримав один з бійців з позивним "Сова". Далі завʼязався стрілецький бій, під час якого українські десантники повністю ліквідували особовий склад ворога.

"Сова" отримав чергове — кульове поранення в руку.

"Після бою ми залягли в захопленому ворожому окопі. По нас щільно працював міномет, над головою постійно зависали ворожі дрони, а FPV приземлялися за лічені метри. Ворог намагався змусити нас покинути позицію та добити", — згадує військовослужбовець із позивним "Аніме".

Він говорить, що стан пораненого побратима почав погіршуватися і йому була необхідна евакуація. "Аніме" зміг пробратися до пораненого побратима і надати йому домедичну допомогу.

"Я отримав контузію, коли поруч розірвалася 120-та міна. Але навіть коли в вухах все дзвеніло, я продовжував боротися за його життя. Бо це — мій побратим", — говорить "Аніме".

Десантник 77-ї бригади з позивним "Аніме"

Він зумів відтягнути "Сову" до укриття, де йому провели тампонаду та стабілізували стан. Втім винести його бійці не могли через роботу ворожого міномета.

"Я помітив, що щойно ми даємо координати — туди прилітає. Почав давати фейкові, і це спрацювало", — розповідає десантник.

Бійця змогли винести до точки евакуації, звідки його забрали і доправили до лікарні. Зараз він проходить курс лікування та вже здійснив перші самостійні спроби піднятися на ноги.

Нагадаємо, що бійці ГУР на Лиманському напрямку прорвалися на позиції ЗСУ і забрали важкопоранених.

Також повідомлялося, що на окупованій території Запоріжжя Сили оборони знову атакували потяг росіян. Це сталося на ділянці між Токмаком та Чернігівкою.