Дал ложные координаты: десантник ВСУ обманул вражеский миномет, чтобы спасти побратима

Во время боя раненому смогли провести тампонаду и стабилизировать состояние. Впрочем, вынести его бойцы не могли из-за работы вражеского миномета.

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Десантник 77-й ОАеБр с позывным "Аниме" спас жизнь раненого собрата, выведя его из-под российского миномета. Об этом случае рассказала пресс-служба 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ДШВ ВСУ.

Отмечается, что бойцы получили задание зачистить вражеские позиции, впрочем, их группу обнаружили россияне и атаковали с использованием FPV-дронов и минометов.

В результате атаки ранения получил один из бойцов с позывным "Сова". Далее завязался стрелковый бой, во время которого украинские десантники полностью ликвидировали личный состав врага.

"Сова" получил очередное — пулевое ранение в руку.

"После боя мы залегли в захваченном вражеском окопе. По нам плотно работал миномет, над головой постоянно зависали вражеские дроны, а FPV приземлялись за считанные метры. Враг пытался заставить нас покинуть позицию и добить", — вспоминает военнослужащий с позывным "Аниме".

Он говорит, что состояние раненого собрата начало ухудшаться и ему была необходима эвакуация. "Аниме" смог пробраться к раненому собрату и оказать ему домедицинскую помощь.

"Я получил контузию, когда рядом разорвалась 120-я мина. Но даже когда в ушах все звенело, я продолжал бороться за его жизнь. Потому что это — мой побратим", — говорит "Аниме".

Десантник 77-й бригады с позывным "Аниме"

Он сумел оттянуть "Сову" в укрытие, где ему провели тампонаду и стабилизировали состояние. Впрочем вынести его бойцы не могли из-за работы вражеского миномета.

"Я заметил, что как только мы даем координаты — туда прилетает. Начал давать фейковые, и это сработало", — рассказывает десантник.

Бойца смогли вынести к точке эвакуации, откуда его забрали и доставили в больницу. Сейчас он проходит курс лечения и уже совершил первые самостоятельные попытки подняться на ноги.

Напомним, что бойцы ГУР на Лиманском направлении прорвались на позиции ВСУ и забрали тяжелораненых.

Также сообщалось, что на оккупированной территории Запорожья Силы обороны снова атаковали поезд россиян. Это произошло на участке между Токмаком и Черниговкой.