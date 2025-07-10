"И здесь снова, доброе утро": Силы обороны сожгли поезд россиян на Запорожье

Россияне не успели починить колею после прошлого раза, как ее снова разнесли украинские защитники.

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На оккупированной территории Запорожья Силы обороны снова атаковали поезд россиян. Это произошло на участке между Токмаком и Черниговкой. Об атаке сообщил руководитель общественной организации "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко.

"Между Токмаком и Черниговкой на оккупированном Запорожье Силы обороны сожгли очередной поезд. 20 цистерн не доехало до места назначения. Едва россияне починили пути — и тут снова "Доброе утро, мы из Украины". Отличные новости на начало дня", — рассказал он.

Петр Андрющенко отметил, что видео атаки обнародует впоследствии подразделение, которое совершило атаку на вражеский склад.

"Но, это выглядит просто красиво. С учетом жары, теперь тушение и ремонт пути звучит как вызов", — резюмировал Петр Андрющенко.

Атаки на поезда РФ на Запорожье: что известно

27 июня был поражен поезд РФ в районе Кутузовки неподалеку от захваченного РФ Токмака.

25 июня ВСУ атаковали беспилотниками железнодорожный состав на перегоне Большой Токмак — Молочанск в Мелитопольском районе. Он перевозил 40 полувагонов и направлялся из оккупированной Волновахи в Крым.

21 июня 6 дронов атаковали локомотив на станции Большой Токмак. Поезд перевозил сталь, пиломатериалы, строительные смеси и контейнеры. В результате удара вспыхнула высоковольтная камера тепловоза. Также была повреждена тормозная магистраль.