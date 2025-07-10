"І тут знову, доброго ранку": Сили оборони спалили потяг росіян на Запоріжжі

Росіяни не встигли полагодити колію піісля минулого разу, як її знову рознесли українські захисники.

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На окупованій території Запоріжжя Сили оборони знову атакували потяг росіян. Це сталося на ділянці між Токмаком та Чернігівкою. Про атаку повідомив керівник громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко.

"Між Токмаком та Чернігівкою на окупованому Запоріжжі Сили оборони спалили черговий потяг. 20 цистерн не доїхало до місця призначення. Ледь росіяни полагодили колію — і тут знову "Доброго ранку, ми з України". Чудові новини на початок дня", — розповів він.

Петро Андрющенко зауважив, що відео атаки оприлюднить згодом підроділ, який здійснив атаку на ворожий склад.

"Але, це виглядає просто красиво. З урахуванням спеки, тепер гасіння та ремонт колії звучить як виклик", — резюмував Петро Андрющенко.

Атаки на потяги РФ на Запоріжжі: що відомо

27 червня було уражено потяг РФ в районі Кутузівки неподалік від захопленого РФ Токмака.

25 червня ЗСУ атакували безпілотниками залізничний состав на перегоні Великий Токмак — Молочанськ у Мелітопольському районі. Він перевозив 40 піввагонів і прямував з окупованої Волновахи до Криму.

21 червня 6 дронів атакували локомотив на станції Великий Токмак. Потяг перевозив сталь, пиломатеріали, будівельні суміші та контейнери. Внаслідок удару спалахнула високовольтна камера тепловоза. Також було пошкоджено гальмівну магістраль.