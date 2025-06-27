Вдруге за тиждень: Сили оборони атакували вантажний потяг росіян на Запоріжжі (відео)

Залізничний состав РФ було уражено в районі Кутузівки неподалік від захопленого РФ Токмака.

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Сили оборони вдруге за кілька днів атакували вантажний потяг росіян. Про результати роботи батальйону безпілотних систем 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Ronins_65.

"Самураї в котрий раз доводят, що логістика під повним контролем підрозділу. Не пройшло і тижня, 25 червня 2025 року пілоти знову уразили состав під Токмаком в районі населенного пункту Кутузівка. Питання до експертів,що перевозили у вагонах окупанти?" — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно роботу українських безпілотників і як ті прицільно влучають по вагонах потяга.

Незалежне російське медіа Astra пише, що 25 червня ЗСУ атакували безпілотниками залізничний состав на перегоні Великий Токмак — Молочанськ у Мелітопольському районі.

За даними джерел видання в екстрених службах регіону, потяг перевозив 40 піввагонів і прямував з окупованої Волновахи до Криму.

"Внаслідок удару спалахнув дизельний відсік локомотива. Потяг у повному складі прибув до Молочанська, де його продовжили гасити. Рух на ділянці зупинили", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в той же час 6 дронів атакували локомотив на станції Великий Токмак. Потяг перевозив сталь, пиломатеріали, будівельні суміші та контейнери. Внаслідок удару спалахнула високовольтна камера тепловоза. Також було пошкоджено гальмівну магістраль. Постраждав один працівник МНС.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що 21 червня ЗСУ атакували потяг, який перевозив 40 вагонів-цистерн з бензином та дизельним паливом, у Запорізькій області.

Також 25 червня керівник громадської організації "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко повідомив, що біля міста Токмак Сили оборони України атакували вантажний потяг росіян.