Второй раз за неделю: Силы обороны атаковали грузовой поезд россиян на Запорожье (видео)

Железнодорожный состав РФ был поражен в районе Кутузовки неподалеку от захваченного РФ Токмака.

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Силы обороны второй раз за несколько дней атаковали грузовой поезд россиян. О результатах работы батальона беспилотных систем 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ говорится в сообщении в телеграмм-канале Ronins_65.

"Самураи в который раз доказывают, что логистика под полным контролем подразделения. Не прошло и недели, 25 июня 2025 года пилоты снова поразили состав под Токмаком в районе населенного пункта Кутузовка. Вопрос к экспертам, что перевозили в вагонах оккупанты?" — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах видно работу украинских беспилотников и как те прицельно попадают по вагонам поезда.

Независимое российское медиа Astra пишет, что 25 июня ВСУ атаковали беспилотниками железнодорожный состав на перегоне Большой Токмак — Молочанск в Мелитопольском районе.

По данным источников издания в экстренных службах региона, поезд перевозил 40 полувагонов и направлялся из оккупированной Волновахи в Крым.

"В результате удара вспыхнул дизельный отсек локомотива. Поезд в полном составе прибыл в Молочанск, где его продолжили тушить. Движение на участке остановили", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время 6 дронов атаковали локомотив на станции Большой Токмак. Поезд перевозил сталь, пиломатериалы, строительные смеси и контейнеры. В результате удара вспыхнула высоковольтная камера тепловоза. Также была повреждена тормозная магистраль. Пострадал один работник МЧС.

Напомним, что ранее сообщалось, что 21 июня ВСУ атаковали поезд, который перевозил 40 вагонов-цистерн с бензином и дизельным топливом, в Запорожской области.

Также 25 июня руководитель общественной организации "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил, что возле города Токмак Силы обороны Украины атаковали грузовой поезд россиян.