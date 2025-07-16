Выдержали несколько попаданий: бойцы ГПСУ на подбитом БТРе спасли 11 побратимов (видео)

После первого попадания вражеского дрона на оптоволокне, несмотря на полученные ранения, расчет продолжил движение, добрался до точки эвакуации.

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Бойцы ГПСУ из бригады "Стальной кордон" на американском бронетранспортере выдержали 2 попадания дронами и прямое попадание мины, но несмотря на это смогли добраться до раненых собратьев и эвакуировать их в медпункт. Соответствующее видео появилось на сайте ГПСУ.

Молниеносную операцию по эвакуации раненых побратимов непосредственно на линии соприкосновения на Курском направлении, рискуя собственной жизнью, провели механик-водитель с оператором-наводчиком одного из подразделений бригады "Стальной Граница". Они передвигались на американском бронетранспортере М113.

"После первого попадания вражеского дрона на оптоволокне, несмотря на полученные ранения, расчет продолжил движение, добрался до точки эвакуации, забрал трех тяжело раненых и еще восьмерых бойцов из смежных подразделений, которые долгое время ждали замены", — говорится в сообщении.

БТР после попадания

На обратном пути бронетранспортер снова попал под вражеский обстрел. На этот раз по нему целился вражеский миномет. БТР выдержал прямое попадание, но продолжил движение и довез всех бойцов живыми до точки назначения.

"Сейчас все раненые бойцы на реабилитации, а М113 направлено на ремонт", — рассказали пограничники.

Напомним, что ранее сообщалось, что десантник 77-й ОАэБр спас жизнь раненого собрата, выведя его из-под российского миномета.

Также сообщалось, что в Донецкой области бойцы ВСУ из 93-й бригады попали в плен к россиянам, но, к счастью, украинским защитникам удалось сбежать.