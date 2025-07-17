Труїли газом і крили з міномета: спецпризначенець ГУР самотужки відбив штурм ЗС РФ (відео)

Під час ворожого штурму український захисник зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною. Через це він кілька разів непритомнів і подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим.

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На Куп'янському напрямку боєць Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "Тихон" опинився сам на сам з російськими окупантами, яких було п'ятеро. Йому самотужки довелося відбивати ворожий штурм. Про це повідомили в ГУР Міноборони.

"Під час бойових дій на Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України самотужки стримав штурм сил противника, що чисельно переважали його в пʼять разів. У відповідь на ефективний опір українського воїна окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни — застосували отруйний газ. Після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів", — йдеться в повідомленні.

Під час ворожого штурму український захисник зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною. Через це він кілька разів непритомнів і подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим.

Командування бійця ухвалило рішення його евакуювати. Попри значні ризики для життя група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту.

"Завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецпризначенців позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника від неї", — зауважили в управлінні розвідки.

Нагадаємо, що в окупованому Мелітополі на Запоріжжі агенти ГУР ліквідували п'ятеро російських окупантів, які розвантажували військове обладнання.

Також повідомлялося, що бійці ДПСУ з бригади "Сталевий кордон" на американському бронетранспортері витримали 2 влучання дронами та пряме влучання міни, але попри це змогли дістатися поранених побратимів і евакуювати їх до медпункту.