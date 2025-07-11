Були "на розслабоні": в Мелітополі ГУР підірвало 5 окупантів і станцію супутникового зв"язку

Внаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком, яку командування ЗС РФ планувало використовувати для управління окупаційними військами.

Related video

В окупованому місті Мелітополь на Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок детонації загинули п'ятеро російських окупантів, які розвантажували військове обладнання. Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

Зазначається, що подія сталася 10 липня на території одного з підприємств тимчасово окупованого Мелітополя, де росіяни облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту. Тут пролунав вибух.

"Детонація відбулась у момент, коли м*сковити "на розслабоні" розвантажували військовий транспорт ― п’ятеро загарбників з так званої "росгвардії" ліквідовано", — проінформували в Головному управлінні розвідки.

Крім особового складу росіяни також втратили цінне обладнання — апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком. Її командування ЗС РФ відправило з Росії до Мелітополя, щоб використовувати для управління окупаційними військами.

Нагадаємо, що 10 липня також повідомлялося, що в районі Токмака Сили оборони знову атакували російський потяг з паливом. 20 цистерн не доїхало до місця призначення.

Також 9 липня повідомлялося, що БпЛА Сил оборони України атакували підприємство з виробництва бойових частин для "Шахедів" в Сергієвому Посаді в Московській області.