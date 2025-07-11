Были "на расслабоне": в Мелитополе ГУР взорвало 5 оккупантов и станцию спутниковой связи

В результате взрыва также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью, которую командование ВС РФ планировало использовать для управления оккупационными войсками.

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В оккупированном городе Мелитополь в Запорожье прогремели взрывы. В результате детонации погибли пятеро российских оккупантов, которые разгружали военное оборудование. Об этом сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Отмечается, что происшествие произошло 10 июля на территории одного из предприятий временно оккупированного Мелитополя, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта. Здесь прогремел взрыв.

"Детонация произошла в момент, когда м*сковые "на расслабоне" разгружали военный транспорт — пятеро захватчиков из так называемой "росгвардии" ликвидированы", — проинформировали в Главном управлении разведки.

Кроме личного состава россияне также потеряли ценное оборудование — аппаратную станцию обеспечения спутниковой связью. Ее командование ВС РФ отправило из России в Мелитополь, чтобы использовать для управления оккупационными войсками.

Напомним, что 10 июля также сообщалось, что в районе Токмака Силы обороны снова атаковали российский поезд с топливом. 20 цистерн не доехало до места назначения.

Также 9 июля сообщалось, что БпЛА Сил обороны Украины атаковали предприятие по производству боевых частей для "Шахедов" в Сергиевом Посаде в Московской области.