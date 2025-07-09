Производили боевые части для "Шахедов": Силы обороны поразили в РФ завод и обесточили подстанцию

Жители Сергиева Посада и Краснозаводска сообщали о звуках пролета БпЛА и нескольких мощных взрывах, которые они слышали около 5 часов утра. По их словам, дроны летели на небольшой высоте.

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9 июля беспилотники Сил обороны Украины атаковали предприятие по производству боевых частей для БпЛА типа "Шахед" в Сергиевом Посаде в Московской области. В результате атаки полсотни тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщили аналитики OsintFlow.

Z-телеграмм каналы со ссылкой на местных сообщали о серии взрывов в населенном пункте.

"Жители Сергеева Посада и Краснозаводска сообщали о звуках пролета БПЛА и несколько мощных взрывов, которые они слышали около 5 часов утра. По их словам, дроны летели на небольшой высоте, в районе одного из местных предприятий прогремело около 10 взрывов", — говорится в сообщении.

Также местные сообщают, что в результате атаки возникло возгорание на электроподстанции и в целях безопасности отключили несколько трансформаторных пунктов. Председатель думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что 42 тысячи жителей в городе Сергиев Посад остались без электроэнергии.

В Генштабе отметили, что в рамках уменьшения наступательных возможностей ВС РФ поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" в Сергиевом Посаде в РФ.

Предприятие входит в состав госкорпорации "Ростех" и находится под международными санкциями. В настоящее время предприятие осуществляет, в частности, производство термобарических боевых частей для БПЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии РФ против Украины.

Подтверждено достижение наших средств поражения непосредственно цели. Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта. Результаты поражения уточняются.

Напомним, что в ночь на 9 июля россияне пожаловались на удар дронов по РФ и на взрывы, которые раздавались в небе над Зеленоградом и Солнечногорском в Московской области. Подмосковный аэропорт "Шереметьево" закрыли из-за плана "Ковер".