Виробляли бойові частини для "Шахедів": Сили оборони уразили в РФ завод і знеструмили підстанцію

Жителі Сергієва Посада та Краснозаводська повідомляли про звуки прольоту БпЛА і кілька потужних вибухів, які вони чули близько 5-ї години ранку. За їхніми словами, дрони летіли на невеликій висоті.

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9 липня безпілотники Сил оборони України атакували підприємство з виробництва бойових частин для БпЛА типу "Шахед" в Сергієвому Посаді в Московській області. Внаслідок атаки пів сотні тисяч абонетів залишилися без світла. Про це повідомили аналітики OsintFlow.

Z-телеграм канали з посиланням на місцевих повідомляли про серію вибухів в населенному пункті.

"Жителі Сергієва Посада та Краснозаводська повідомляли про звуки прольоту БпЛА і кілька потужних вибухів, які вони чули близько 5-ї години ранку. За їхніми словами, дрони летіли на невеликій висоті, в районі одного з місцевих підприємств прогриміло близько 10 вибухів", — йдеться у повідомленні.

Також місцеві повідомляють, що внаслідок атаки виникло займання на електропідстанції і в цілях безпеки відключили декілька трансформаторних пунктів. Голова думського комітету з будівництва та ЖКХ Сергій Пахомов заявив, що 42 тисячі мешканців в місті Сергієв Посад залишилися без електроенергії.

В Генштабі зауважили, що в межах зменшення наступальних проможностей ЗС РФ уразили АТ "ФНПЦ "Науково-дослідний інститут прикладної хімії" в Сергієвому Посад в РФ.

Підприємство входить до складу держкорпорації "Ростех" і перебуває під міжнародними санкціями. На цей час підприємство здійснює, зокрема, виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed, і є важливою ланкою у збройній агресії РФ проти України.

Підтверджено досягнення наших засобів ураження безпосередньо цілі. Зафіксовано пожежу та сильне задимлення в районі об’єкта. Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч проти 9 липня росіяни поскаржились на удар дронів по РФ та на вибухи, які лунали в небі над Зеленоградом та Солнечногорськом у Московській області. Підмосковний аеропорт "Шереметьєво" закрили через план "Килим".