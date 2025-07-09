Сильні вибухи та спалахи: у РФ стався наліт дронів, у Москві оголосили план "Килим" (відео)

В ніч на 9 липня росіяни поскаржились на удар дронів по Російській Федерації й на вибухи, які лунали в небі над Зеленоградом та Солнечногорськом у Московській області. Підмосковний аеропорт "Шереметьєво" закрили через план "Ковер". Тим часом російське Міністерство оборони РФ підтвердило наліт 86 безпілотників.

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Жителі Московської області записали відео з місця подій, на яких чути мотор дрона під час польоту над населеним пунктом. На одному з записів, опублікованому у Telegram-каналі росЗМІ Mash, — вибух та спалах у небі.

У каналі росЗМІ інформація про наліт з'явилась о 2:52 9 липня. Уточнювалось, що деренчання БПЛА та вибухи лунали у двох містах Московської області. Згідно з даними невказаних джерел у Зеленограді чули три гучні звуки, у Солнечногорську — два. Тим часом Росавіація на кілька годин закрила аеропорт "Шереметьєво", але вже на ранок його відкрили.

Зеленоград та Солнечногорськ — населені пункти на північно-західних околицях Москви. За 480 км — кордон України, за 15 км — аеропорт "Шереметьєво".

Удар дронів по РФ - де розташований Зеленоград у Підмосков'ї Фото: Google Maps

Удар дронів по РФ — що сталось 9 липня

Мер Москви Сергій Собянін у Telegram підтвердив атаку дронів на РФ. Зі слів російського чиновника, Міноборони начебто збило два безпілотники, які летіли на столицю. Інформація про перше знешкодження з'явилась у мережі о 2:49, про друге — о 3:01. Посадовець заявив, що на місце падіння уламків вирушили екстрені служби: даних по руйнування та поранених не надходило.

Міноборони РФ, своєю чергою, зранку 9 липня заявило про масований наліт БПЛА. Відомство повідомило про удар 86 дронів, як усі начебто були збиті. Над Московською областю знешкодили чотири безпілотники, з них два — під Москвою. Інші вісім регіонів, над якими працювали засоби ППО, — це області Курська, Брянська, Тульська, Бєлгородська, Орловська, Смоленська, Воронезька, Рязанська.

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів на РФ, коли під ударом опинився військовий об'єкт у Зеленограді. Наліт стався 28 травня 2025 року. Зграя безпілотників вдарила по будівлях технопарку "Елма". Російська влада заявила про збиття усіх повітряних цілей. Втім, у соцмережах з'явились кадри займання, задимленість, пошкоджений фасад та спалені машини. Тим часом глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що технопарк "Елма-Зеленоград" займається виготовленням мікроелектроніки, яка використовується у системах наведення та керування дронами.

Нагадуємо, 7 липня під ударом дронів опинився військовий об'єкт РФ у Краснозаводську: вибухало на хімзаводі, який виготовляє вибухівку.