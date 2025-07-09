Сильные взрывы и вспышки: в РФ произошел налет дронов, в Москве объявили план "Ковер" (видео)

В ночь на 9 июля россияне пожаловались на удар дронов по Российской Федерации и на взрывы, которые раздавались в небе над Зеленоградом и Солнечногорском в Московской области. Подмосковный аэропорт "Шереметьево" закрыли из-за плана "Ковер". Тем временем российское Министерство обороны РФ подтвердило налет 86 беспилотников.

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Жители Московской области записали видео с места событий, на которых слышен мотор дрона во время полета над населенным пунктом. На одной из записей, опубликованной в Telegram-канале росСМИ Mash, — взрыв и вспышка в небе.

В канале росСМИ информация о налете появилась в 2:52 9 июля. Уточнялось, что дребезжание БПЛА и взрывы раздавались в двух городах Московской области. Согласно данным неуказанных источников в Зеленограде слышали три громких звука, в Солнечногорске — два. Между тем Росавиация на несколько часов закрыла аэропорт "Шереметьево", но уже на утро его открыли.

Зеленоград и Солнечногорск — населенные пункты на северо-западных окраинах Москвы. В 480 км — граница Украины, в 15 км — аэропорт "Шереметьево".

Удар дронов по РФ — где расположен Зеленоград в Подмосковье Фото: Google Maps

Удар дронов по РФ — что произошло 9 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram подтвердил атаку дронов на РФ. По словам российского чиновника, Минобороны якобы сбило два беспилотника, которые летели на столицу. Информация о первом обезвреживании появилась в сети в 2:49, о втором — в 3:01. Чиновник заявил, что на место падения обломков отправились экстренные службы: данных о разрушениях и раненых не поступало.

Минобороны РФ, в свою очередь, утром 9 июля заявило о массированном налете БПЛА. Ведомство сообщило об ударе 86 дронов, которые все якобы были сбиты. Над Московской областью обезвредили четыре беспилотника, из них два — под Москвой. Другие восемь регионов, над которыми работали средства ПВО, — это области Курская, Брянская, Тульская, Белгородская, Орловская, Смоленская, Воронежская, Рязанская.

Отметим, Фокус писал об атаке дронов на РФ, когда под ударом оказался военный объект в Зеленограде. Налет произошел 28 мая 2025 года. Стая беспилотников ударила по зданиям технопарка "Элма". Российские власти заявили о сбитии всех воздушных целей. Впрочем, в соцсетях появились кадры возгорания, задымленность, поврежденный фасад и сожженные машины. Между тем глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что технопарк "Элма-Зеленоград" занимается изготовлением микроэлектроники, которая используется в системах наведения и управления дронами.

Напоминаем, 7 июля под ударом дронов оказался военный объект РФ в Краснозаводске: взрывалось на химзаводе, который производит взрывчатку.