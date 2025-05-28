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Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

Аналог "Байрактара" и большие БПЛА: ЦПД подтвердил попадание по важным целям РФ под Москвой (фото)

Технопарк "Элма-Зеленоград", а также Дубненский машзавод, попали под удар дронов ВСУ, сообщил глава ЦПД Коваленко
Фото: Shot | В РФ дроны попали в технопарк "Элма-Зеленоград"

В ночь на 28 мая украинские дроны попали в два стратегических предприятия Российской Федерации, расположенных на окраине Москвы. Взрывалось и горело на территории технопарка, выпускающего беспилотники, и на заводе, причастному к производству самолетов и систем управления дронами, сообщил украинский офицер.

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О последствиях атаки дронов на РФ рассказал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, лейтенант Андрей Коваленко.

Утром 28 мая, через несколько часов после жалоб россиян на удары по Подмосковью, Коваленко подтвердил успешные поражения важных целей. По его словам, в пригороде российской столицы состоялись попадания по двум предприятиям, приобщенных к изготовлению оружия для российско-украинской войны.

Первая пораженная дронами цель — это Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова (ДМЗ), который принадлежит АО "Кронштадт". ДМЗ занимается производством комплексов "Орион" (аналог "Байрактара"), ударных БПЛА, авионики, систем управления. На портале предприятия можно увидеть фото корпусов, а также скульптуры продукции — МиГ и ракеты Х-22.

Во время атаки дронов на РФ 28 мая ударили по Дубненскому машиностроительному заводу Fullscreen
Атака дронов на РФ — как выглядит Дубненский машиностроительный завод
Фото: Из открытых источников
Во время атаки дронов на РФ 28 мая ударили по ДМЗ, причастному к выпуску Х-22 Fullscreen
Атака дронов на РФ — как выглядит Х-22 возле Дубненского машиностроительного завода
Фото: Из открытых источников

Вторая пораженная цель — технопарк "ЭЛМА-Зеленоград". Технопарк занимается производством микроэлектроники и робототехникой. Среди прочего, изготавливают система наведения и управления дронами, написал Коваленко. Глава ЦПД также отметил, что предприятие помогает РФ обходить санкции на поставку радиоэлементов.

Во время атаки дронов на РФ 28 мая ударили по технопарку "Элма-Зеленоград" Fullscreen
Атака дронов на РФ — как выглядит технопарк "Элма-Зеленоград"
Фото: Из открытых источников

"Неизвестные БПЛА атаковали Московскую область. И есть довольно хорошие попадания", — написал Коваленко, официально не подтверждая, что дроны прилетели из Украины.

Во время атаки дронов на РФ 28 мая состоялись попадания по стратегическим объектам РФ Fullscreen
Атака дронов на РФ — комментарий Коваленко о "Элма-Зеленоград" и заводе в Дубне
Фото: Скриншот

Между тем в канале Exilenova+ повели геолокацию кадров попадания по предприятиям в Зеленограде и Дубне. Выяснилось, что на территории Дубнянского свода зафиксировали три попадания (56.75897, 37.11347; 56.754, 37.11999; 56.75247, 37.1222), а в Зеленограде — два (55.98162, 37.21585; примерно 55.9836, 37.2197). Также утверждается, что в Дубне удалось повредить новый завод АО "Кронштадт", который занимается выпуском "крупногабаритных дронов палубного и вертолетного базирования" и запущен в 2021 году (на карте — вверху слева).

Во время атаки дронов на РФ 28 мая зафиксировали два попадания в Зеленограде Fullscreen
Атака дронов на РФ — какие координаты точки попаданий в Зеленограде
Фото: Google Maps
Во время атаки дронов на РФ 28 мая зафиксировали два попадания в Дубне Fullscreen
Атака дронов на РФ — какие координаты точки попаданий в Дубне
Фото: Google Maps

Минобороны РФ отчиталось, что с 21 ч 27 мая по 7 ч 28 мая российские средства ПВО сбили 296 украинских дронов. Масштабы атаки — 13 российских областей (Московская, Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская).

Атака дронов на РФ — что произошло 28 мая

Отметим, Фокус писал об атаке дронов на РФ, которая состоялась в ночь с 27 на 28 мая. В российских пабликах ночью и утром публиковали видео из Московской области, на которых были слышны звуки полета дронов и взрывы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о чуть ли не сорока БПЛА, которые сбили над российской столицей. Между тем о попадании свидетельствовали кадры из Зеленограда и Дубны, о которых написал Андрей Коваленко.

Напоминаем, 26 мая росСМИ сообщили о налете дронов на Дмитровский химзавод в Кинешме, расположенном в 300 км к северо-востоку от Москвы.