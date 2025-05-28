Аналог "Байрактара" и большие БПЛА: ЦПД подтвердил попадание по важным целям РФ под Москвой (фото)

В ночь на 28 мая украинские дроны попали в два стратегических предприятия Российской Федерации, расположенных на окраине Москвы. Взрывалось и горело на территории технопарка, выпускающего беспилотники, и на заводе, причастному к производству самолетов и систем управления дронами, сообщил украинский офицер.

Related video

О последствиях атаки дронов на РФ рассказал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, лейтенант Андрей Коваленко.

Утром 28 мая, через несколько часов после жалоб россиян на удары по Подмосковью, Коваленко подтвердил успешные поражения важных целей. По его словам, в пригороде российской столицы состоялись попадания по двум предприятиям, приобщенных к изготовлению оружия для российско-украинской войны.

Первая пораженная дронами цель — это Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова (ДМЗ), который принадлежит АО "Кронштадт". ДМЗ занимается производством комплексов "Орион" (аналог "Байрактара"), ударных БПЛА, авионики, систем управления. На портале предприятия можно увидеть фото корпусов, а также скульптуры продукции — МиГ и ракеты Х-22.

Атака дронов на РФ — как выглядит Дубненский машиностроительный завод Фото: Из открытых источников Атака дронов на РФ — как выглядит Х-22 возле Дубненского машиностроительного завода Фото: Из открытых источников

Вторая пораженная цель — технопарк "ЭЛМА-Зеленоград". Технопарк занимается производством микроэлектроники и робототехникой. Среди прочего, изготавливают система наведения и управления дронами, написал Коваленко. Глава ЦПД также отметил, что предприятие помогает РФ обходить санкции на поставку радиоэлементов.

Атака дронов на РФ — как выглядит технопарк "Элма-Зеленоград" Фото: Из открытых источников

"Неизвестные БПЛА атаковали Московскую область. И есть довольно хорошие попадания", — написал Коваленко, официально не подтверждая, что дроны прилетели из Украины.

Атака дронов на РФ — комментарий Коваленко о "Элма-Зеленоград" и заводе в Дубне Фото: Скриншот

Между тем в канале Exilenova+ повели геолокацию кадров попадания по предприятиям в Зеленограде и Дубне. Выяснилось, что на территории Дубнянского свода зафиксировали три попадания (56.75897, 37.11347; 56.754, 37.11999; 56.75247, 37.1222), а в Зеленограде — два (55.98162, 37.21585; примерно 55.9836, 37.2197). Также утверждается, что в Дубне удалось повредить новый завод АО "Кронштадт", который занимается выпуском "крупногабаритных дронов палубного и вертолетного базирования" и запущен в 2021 году (на карте — вверху слева).

Атака дронов на РФ — какие координаты точки попаданий в Зеленограде Фото: Google Maps Атака дронов на РФ — какие координаты точки попаданий в Дубне Фото: Google Maps

Минобороны РФ отчиталось, что с 21 ч 27 мая по 7 ч 28 мая российские средства ПВО сбили 296 украинских дронов. Масштабы атаки — 13 российских областей (Московская, Брянская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская).

Атака дронов на РФ — что произошло 28 мая

Отметим, Фокус писал об атаке дронов на РФ, которая состоялась в ночь с 27 на 28 мая. В российских пабликах ночью и утром публиковали видео из Московской области, на которых были слышны звуки полета дронов и взрывы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о чуть ли не сорока БПЛА, которые сбили над российской столицей. Между тем о попадании свидетельствовали кадры из Зеленограда и Дубны, о которых написал Андрей Коваленко.

Напоминаем, 26 мая росСМИ сообщили о налете дронов на Дмитровский химзавод в Кинешме, расположенном в 300 км к северо-востоку от Москвы.