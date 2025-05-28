Аналог "Байрактара" та великі БпЛА: ЦПД підтвердив влучання по важливих цілях РФ під Москвою (фото)

В ніч на 28 травня українські дрони поцілили у два стратегічних підприємства Російської Федерації, розташованих на околиці Москви. Вибухало та горіло на території технопарку, який складає безпілотники, та на заводі, причетного до виробництва літаків та систем керування дронами, повідомив український офіцер.

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Про наслідки атаки дронів на РФ розповів глава Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони, лейтенант Андрій Коваленко.

Зранку 28 травня, через кілька годин після скарг росіян на удари по Підмосков'ю, Коваленко підтвердив успішні ураження важливих цілей. З його слів, у передмісті російської столиці відбулись влучання по двох підприємствах, долучених до виготовлення зброї для російсько-української війни.

Перша уражена дронами ціль — це Дубненський машинобудівний завод ім. Н. П. Фьодорова (ДМЗ), який належить АО "Кронштадт". ДМЗ займається виробництвом комплексів "Орион" (аналог "Байрактара"), ударних БпЛА, авіоніки, систем управління. На порталі підприємства можна побачити фото корпусів, а також скульптури продукції — МіГ та ракети Х-22.

Атака дронів на РФ — як виглядає Дубненський машинобудівний завод Фото: З відкритих джерел Атака дронів на РФ — як виглядає Х-22 біля Дубненського машинобудівного заводу Фото: З відкритих джерел

Друга уражена ціль — технопарк "ЕЛМА-Зеленоград". Технопарк займається виробництвом мікроелектроніки та робототехнікою. Зокрема, виготовляють систему наведення та управління дронами, написав Коваленко. Глава ЦПД також зауважив, що підприємство допомагає РФ обходити санкції на постачання радіоелементів.

Атака дронів на РФ — як виглядає технопарк "Елма-Зеленоград" Фото: З відкритих джерел

"Невідомі БПЛА атакували Московську область. І є доволі гарні влучання", — написав Коваленко, офіційно не підтверджуючи, що дрони прилетіли з України.

Атака дронів на РФ — коментар Коваленка про "Елма-Зеленоград" та завод у Дубні Фото: Скриншот

Тим часом у каналі Exilenova+ навели геолокацію кадрів влучання по підприємствах у Зеленограді та Дубні. З'ясувалось, що на території Дубнянського зводу зафіксували три влучання (56.75897, 37.11347; 56.754, 37.11999; 56.75247, 37.1222), а у Зеленограді — два (55.98162, 37.21585; приблизно 55.9836, 37.2197). Також стверджується, що у Дубні вдалось пошкодити новий завод АО "Кронштадт", який займається випуском "великогабаритних дронів палубного та вертолітного базування" і запущений у 2021 році (на карті — вгорі зліва).

Атака дронів на РФ — які координати точки влучань у Зеленограді Фото: Google Maps Атака дронів на РФ — які координати точки влучань у Дубні Фото: Google Maps

Міноборони РФ відзвітувало, що з 21 год 27 травня по 7 год 28 травня російські засоби ППО збили 296 українських дронів. Масштаби атаки — 13 російських областей (Московська, Брянська, Бєлгородська, Володимирська, Воронезька, Іванівська, Калузька, Курська, Орловська, Рязанська, Смоленська, Тверська, Тульська).

Атака дронів на РФ — що сталось 28 травня

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів на РФ, яка відбулась в ніч з 27 на 28 травня. У російських пабліках вночі та зранку публікували відео з Московської області, на яких було чути звуки польоту дронів та вибухи. Мер Москви Сергій Собянін заявив про ледь не сорок БпЛА, які збили над російською столицею. Тим часом про влучання свідчили кадри із Зеленограда та Дубні, про які написав Андрій Коваленко.

Нагадуємо, 26 травня росЗМІ повідомили про наліт дронів по Дмитрівському хімзаводу в Кінешмі, розташованому за 300 км на північний схід від Москви.