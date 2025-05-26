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Може виробляти компоненти для вибухівки: БПЛА атакували великий хімзавод в РФ, — ЗМІ (фото)

Атакований дронами Дмитрівський хімзавод у Кінешмі
Фото: Exilenova+ | В Іванівській області РФ у ніч на 26 травня було атаковано великий хімзавод

Під час атаки дронів на РФ в ніч на 26 травня вибухи лунали в Іванівській області. Місцеві жителі повідомляють, що під ударом був Дмитрівській хімічний завод у місті Кінешма.

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Про обстріл дронами великого хімзаводу в Іванівській області повідомило російське пропагандистське медіа Mash.

За інформацією росЗМІ, містяни чули щонайменше два вибухи біля Дмитрівського хімзаводу в Кінешмі.

Російське видання Astra передає заяву оперативного штабу Іванівської області, в якій ідеться про начебто відбиття атаки безпілотних літальних апаратів на Кінешму та падіння уламків дронів у промисловій зоні. Про постраждалих на момент публікації матеріалу не повідомляється. Російський оперштаб заявляє, що під час атаки дронів було пошкоджено господарську будівлю для зберігання упаковки.

Атака дронів на РФ 26 травня Fullscreen
В російській Кінешмі безпілотники атакували хімічний завод
Фото: Exilenova+

Місцеві Telegram-канали наводять слова жителів міста Кінешма, які розповідають, що атака дронів на хімзавод сталася близько 3:50 ранку 26 травня.

"Атакували 3 безпілотники, один вибухнув у повітрі, два влучили в ціль. Постраждалих немає, склади з особливо вибухонебезпечними речовинами не зачеплені. Вибито вікна і невелика пожежа", — йдеться в повідомленні.

OSINT-аналітики в Telegram-каналі Exilenova+ також пишуть про атаку дронів на Дмитрівський хімічний завод у Кінешмі в Іванівській області.

Атака дронів на хімзавод в РФ Fullscreen
OSINT-аналітики визначили ціль атаки БПЛА на Кінешму вночі 26 травня
Фото: Exilenova+
Атака дронів на Кінешму Fullscreen
Під ударом у Кінешмі був завод, що може виробляти компоненти для вибухових речовин
Фото: Exilenova+

За словами аналітиків, продукція атакованого підприємства може використовуватися для виробництва вибухових речовин для армії РФ.

Атака дронів на Дмитрівський хімзавод Fullscreen
Дмитрівський хімзавод у Кінешмі атакували ударні безпілотники
Фото: Exilenova+

В Міністерстві оборони РФ о 8:28 відзвітували про нібито збиття чотирьох БПЛА над територією Іванівської області з 20:00 минулої доби.

Українське командування на момент публікації матеріалу не коментувало атаку дронів на місто Кінешма.

Дмитрівський хімзавод у Кінешмі горів у 2022 році

Про те, що в Іванівській області спалахнув великий хімзавод у місті Кінешма, росЗМІ писали у квітні 2022 року. Повідомлялося, що Дмитрівський хімзавод, на якому розгорілася пожежа через електричний розряд у процесі розливу ацетону, є одним із найбільших у Росії виробників промислових розчинів, зокрема бутилацетату.

Атака дронів на РФ 26 травня: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 26 травня невідомі БПЛА атакували російську Єлабугу, де виготовляють "Шахеди". Розташований у Єлабузі в Татарстані завод, що виробляє ударні безпілотники, розташований за 1 200 км від кордону з Україною.

Також російські медіа повідомляли, що в Тулі стався масовий блекаут під час атаки дронів вночі 26 травня. місцеві жителі повідомляли про влучання по заводу в обласному центрі.

Перед тим дрони атакували завод "Азот" під Тулою в ніч на 24 травня. Повідомлялося, що внаслідок влучання було пошкоджено баки з хімікатами.