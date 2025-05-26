Може виробляти компоненти для вибухівки: БПЛА атакували великий хімзавод в РФ, — ЗМІ (фото)

Під час атаки дронів на РФ в ніч на 26 травня вибухи лунали в Іванівській області. Місцеві жителі повідомляють, що під ударом був Дмитрівській хімічний завод у місті Кінешма.

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Про обстріл дронами великого хімзаводу в Іванівській області повідомило російське пропагандистське медіа Mash.

За інформацією росЗМІ, містяни чули щонайменше два вибухи біля Дмитрівського хімзаводу в Кінешмі.

Російське видання Astra передає заяву оперативного штабу Іванівської області, в якій ідеться про начебто відбиття атаки безпілотних літальних апаратів на Кінешму та падіння уламків дронів у промисловій зоні. Про постраждалих на момент публікації матеріалу не повідомляється. Російський оперштаб заявляє, що під час атаки дронів було пошкоджено господарську будівлю для зберігання упаковки.

В російській Кінешмі безпілотники атакували хімічний завод Фото: Exilenova+

Місцеві Telegram-канали наводять слова жителів міста Кінешма, які розповідають, що атака дронів на хімзавод сталася близько 3:50 ранку 26 травня.

"Атакували 3 безпілотники, один вибухнув у повітрі, два влучили в ціль. Постраждалих немає, склади з особливо вибухонебезпечними речовинами не зачеплені. Вибито вікна і невелика пожежа", — йдеться в повідомленні.

OSINT-аналітики в Telegram-каналі Exilenova+ також пишуть про атаку дронів на Дмитрівський хімічний завод у Кінешмі в Іванівській області.

OSINT-аналітики визначили ціль атаки БПЛА на Кінешму вночі 26 травня Фото: Exilenova+ Під ударом у Кінешмі був завод, що може виробляти компоненти для вибухових речовин Фото: Exilenova+

За словами аналітиків, продукція атакованого підприємства може використовуватися для виробництва вибухових речовин для армії РФ.

Дмитрівський хімзавод у Кінешмі атакували ударні безпілотники Фото: Exilenova+

В Міністерстві оборони РФ о 8:28 відзвітували про нібито збиття чотирьох БПЛА над територією Іванівської області з 20:00 минулої доби.

Українське командування на момент публікації матеріалу не коментувало атаку дронів на місто Кінешма.

Дмитрівський хімзавод у Кінешмі горів у 2022 році

Про те, що в Іванівській області спалахнув великий хімзавод у місті Кінешма, росЗМІ писали у квітні 2022 року. Повідомлялося, що Дмитрівський хімзавод, на якому розгорілася пожежа через електричний розряд у процесі розливу ацетону, є одним із найбільших у Росії виробників промислових розчинів, зокрема бутилацетату.

Атака дронів на РФ 26 травня: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 26 травня невідомі БПЛА атакували російську Єлабугу, де виготовляють "Шахеди". Розташований у Єлабузі в Татарстані завод, що виробляє ударні безпілотники, розташований за 1 200 км від кордону з Україною.

Також російські медіа повідомляли, що в Тулі стався масовий блекаут під час атаки дронів вночі 26 травня. місцеві жителі повідомляли про влучання по заводу в обласному центрі.

Перед тим дрони атакували завод "Азот" під Тулою в ніч на 24 травня. Повідомлялося, що внаслідок влучання було пошкоджено баки з хімікатами.