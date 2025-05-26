Може виробляти компоненти для вибухівки: БПЛА атакували великий хімзавод в РФ, — ЗМІ (фото)
Під час атаки дронів на РФ в ніч на 26 травня вибухи лунали в Іванівській області. Місцеві жителі повідомляють, що під ударом був Дмитрівській хімічний завод у місті Кінешма.
Про обстріл дронами великого хімзаводу в Іванівській області повідомило російське пропагандистське медіа Mash.
За інформацією росЗМІ, містяни чули щонайменше два вибухи біля Дмитрівського хімзаводу в Кінешмі.
Російське видання Astra передає заяву оперативного штабу Іванівської області, в якій ідеться про начебто відбиття атаки безпілотних літальних апаратів на Кінешму та падіння уламків дронів у промисловій зоні. Про постраждалих на момент публікації матеріалу не повідомляється. Російський оперштаб заявляє, що під час атаки дронів було пошкоджено господарську будівлю для зберігання упаковки.
Місцеві Telegram-канали наводять слова жителів міста Кінешма, які розповідають, що атака дронів на хімзавод сталася близько 3:50 ранку 26 травня.
"Атакували 3 безпілотники, один вибухнув у повітрі, два влучили в ціль. Постраждалих немає, склади з особливо вибухонебезпечними речовинами не зачеплені. Вибито вікна і невелика пожежа", — йдеться в повідомленні.
OSINT-аналітики в Telegram-каналі Exilenova+ також пишуть про атаку дронів на Дмитрівський хімічний завод у Кінешмі в Іванівській області.
За словами аналітиків, продукція атакованого підприємства може використовуватися для виробництва вибухових речовин для армії РФ.
В Міністерстві оборони РФ о 8:28 відзвітували про нібито збиття чотирьох БПЛА над територією Іванівської області з 20:00 минулої доби.
Українське командування на момент публікації матеріалу не коментувало атаку дронів на місто Кінешма.
Дмитрівський хімзавод у Кінешмі горів у 2022 році
Про те, що в Іванівській області спалахнув великий хімзавод у місті Кінешма, росЗМІ писали у квітні 2022 року. Повідомлялося, що Дмитрівський хімзавод, на якому розгорілася пожежа через електричний розряд у процесі розливу ацетону, є одним із найбільших у Росії виробників промислових розчинів, зокрема бутилацетату.
Атака дронів на РФ 26 травня: що відомо
Нагадаємо, в ніч на 26 травня невідомі БПЛА атакували російську Єлабугу, де виготовляють "Шахеди". Розташований у Єлабузі в Татарстані завод, що виробляє ударні безпілотники, розташований за 1 200 км від кордону з Україною.
Також російські медіа повідомляли, що в Тулі стався масовий блекаут під час атаки дронів вночі 26 травня. місцеві жителі повідомляли про влучання по заводу в обласному центрі.
Перед тим дрони атакували завод "Азот" під Тулою в ніч на 24 травня. Повідомлялося, що внаслідок влучання було пошкоджено баки з хімікатами.