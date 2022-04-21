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Слідом за оборонним НДІ у Твері: у Росії спалахнув великий хімзавод (відео)

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Фото: Соцмережі | Пожежа на хімзаводі у Кінешмі

Відомо, що спалах відбувся на Дмитрівському хімзаводі, який є найбільшим виробником промислових розчинників в РФ. Попередньо відомо — пожежа виникла через електричний розряд у процесі розливу ацетону.

Сьогодні в РФ сталося дві великі пожежі. В оборонному НДІ у Твері та на Дмитрівському заводі в місті Кінешма Іванівської області. Про це повідомляє ТАСС.

У Кінешмі горів один із цехів Дмитрівського хімзаводу — найбільшого в РФ виробника бутилацетату та промислових розчинників. Завод постачає широку гаму хімічної та нафтохімічної продукції в Росії.

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Пожежа на хімзаводі у Кінешмі
Фото: Соцсети

За попередньою інформацією, пожежа на хімзаводі в Кінешмі почалася через електростатичний розряд у процесі розливу ацетону в пластикову тару, повідомили в регіональному МНС.

Пожежа в Кінешмі

"Об'єкт знаходився на стадії введення в експлуатацію, проводилися пуско-налагоджувальні роботи в цеху з розливу ацетону. За словами працівниці підприємства, у процесі розливу ацетону в пластикову тару стався електростатичний розряд, унаслідок якого почалася пожежа в будівлі", — сказав перший заступник голови ГУ МНС в Іванівській області Вадим Фролов.

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Пожежа на хімзаводі у Кінешмі
Фото: Соцсети

Наразі пожежа на підприємстві повністю ліквідована, там розбирають завали, раніше через вогонь на заводі обвалився ангар. Під час пожежі згорів цех та автомобіль. Постраждали двоє працівників заводу, вони перебувають у лікарні. Було евакуйовано 143 особи із самого заводу, а також діти з найближчих школи та дитсадка.

Нагадаємо, сьогодні у Твері сталася велика пожежа. Горів Центральний науково-дослідний інститут Військ повітряно-космічної оборони РФ. Пожежа почалася в одному з кабінетів, коридори швидко затягли димом, люди були змушені вистрибувати з вікон. Попередньо загинули семеро працівників НДІ, ще 25 отримали травми.

Науково-дослідний інститут Військово-космічної оборони має значення для російського ВПК. Інститут брав участь у розробці ракетного комплексу "Іскандер", а також створював системи невидимості літаків Су-27 та Ту-160.