Слідом за оборонним НДІ у Твері: у Росії спалахнув великий хімзавод (відео)
Відомо, що спалах відбувся на Дмитрівському хімзаводі, який є найбільшим виробником промислових розчинників в РФ. Попередньо відомо — пожежа виникла через електричний розряд у процесі розливу ацетону.
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Сьогодні в РФ сталося дві великі пожежі. В оборонному НДІ у Твері та на Дмитрівському заводі в місті Кінешма Іванівської області. Про це повідомляє ТАСС.
У Кінешмі горів один із цехів Дмитрівського хімзаводу — найбільшого в РФ виробника бутилацетату та промислових розчинників. Завод постачає широку гаму хімічної та нафтохімічної продукції в Росії.
За попередньою інформацією, пожежа на хімзаводі в Кінешмі почалася через електростатичний розряд у процесі розливу ацетону в пластикову тару, повідомили в регіональному МНС.
"Об'єкт знаходився на стадії введення в експлуатацію, проводилися пуско-налагоджувальні роботи в цеху з розливу ацетону. За словами працівниці підприємства, у процесі розливу ацетону в пластикову тару стався електростатичний розряд, унаслідок якого почалася пожежа в будівлі", — сказав перший заступник голови ГУ МНС в Іванівській області Вадим Фролов.
Наразі пожежа на підприємстві повністю ліквідована, там розбирають завали, раніше через вогонь на заводі обвалився ангар. Під час пожежі згорів цех та автомобіль. Постраждали двоє працівників заводу, вони перебувають у лікарні. Було евакуйовано 143 особи із самого заводу, а також діти з найближчих школи та дитсадка.
Нагадаємо, сьогодні у Твері сталася велика пожежа. Горів Центральний науково-дослідний інститут Військ повітряно-космічної оборони РФ. Пожежа почалася в одному з кабінетів, коридори швидко затягли димом, люди були змушені вистрибувати з вікон. Попередньо загинули семеро працівників НДІ, ще 25 отримали травми.
Науково-дослідний інститут Військово-космічної оборони має значення для російського ВПК. Інститут брав участь у розробці ракетного комплексу "Іскандер", а також створював системи невидимості літаків Су-27 та Ту-160.