Вслед за оборонным НИИ в Твери: в России загорелся крупный химзавод (видео)

Известно, что возгорание произошло на Дмитриевском химзаводе, который является крупнейшим производителем промышленных растворителей в РФ. Предварительно известно — пожар возник из-за электрического разряда при разливе ацетона.

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Сегодня в РФ произошло два крупных пожара. В оборонном НИИ в Твери и на Дмитриевском заводе в городе Кинешма Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС.

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В Кинешме горел один из цехов Дмитриевского химзавода – крупнейшего в РФ производителя бутилацетата и промышленных растворителей. Завод поставляет широкую гамму химической и нефтехимической продукции в России.

[ + – ] Пожар на химзаводе в Кинешме Фото: Соцсети

По предварительной информации, пожар на химзаводе в Кинешме начался из-за электростатического разряда при разливе ацетона в пластиковую тару, сообщили региональном МЧС.

[ + – ] Пожар в Кинешме

"Объект находился на стадии ввода в эксплуатацию, проводились пуско-наладочные работы в цехе по розливу ацетона. Со слов работницы предприятия, при разливе ацетона в пластиковую тару произошел электростатический разряд, в результате которого начался пожар в здании", – сказал первый замглавы ГУ МЧС по Ивановской области Вадим Фролов.

[ + – ] Пожар на химзаводе в Кинешме Фото: Соцсети

На данный момент пожар на предприятии полностью ликвидирован, там разбирают завалы, ранее из-за огня на заводе обрушился ангар. Во время пожара сгорел цех и автомобиль. Пострадали два работника завода, они находятся в больнице. Были эвакуированы 143 человека с самого завода, а также дети из ближайших школы и детсада.

Напомним, сегодня в Твери произошел крупный пожар. Горел Центральный научно-исследовательский институт Войск воздушно-космической обороны РФ. Пожар начался в одном из кабинетов, коридоры быстро затянуло дымом, люди были вынуждены выпрыгивать из окон. Предварительно, погибли семь работников НИИ, еще 25 получили травмы.

Научно-исследовательский институт Военно-космической обороны имеет важное значение для российского ВПК. Институт принимал участие в разработке ракетного комплекса "Искандер", а также создавал системы невидимости самолетов Су-27 и Ту-160.