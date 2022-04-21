Потушить не получается: в тверском НИИ из-за пожара обвалилась крыша (фото)

По информации журналистов, уже известно про пять погибших. Еще 25 россиян пострадали, поскольку надышались угарным газом и выпрыгивали из окон здания, спасаясь от огня. На месте работают 240 пожарных, но потушить возгорание не получается.

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Во время пожара в тверском научно-исследовательском институте Военно-космической обороны погибли пять человек, пострадали 25, судьба еще одного человека пока остается неизвестной, сообщает ТАСС. Некоторые пострадавшие отравились угарным газом, многие получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания.

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Несмотря на то, что к тушению пожара привлекли более 240 человек, 69 единиц техники и вертолет, справиться с огнем пожарным не удается. Площадь возгорания достигла 2,5 тыс. кв. м, горит практически все здание, обрушилась кровля.

По сведениям ТАСС, причиной ЧП называют "аварийный режим работы электросети", здание и проводка были очень старыми.

Как ранее писал Фокус, научно-исследовательский институт Военно-космической обороны имеет важное значение для российского ВПК. Институт принимал участие в разработке ракетного комплекса "Искандер", а также создавал системы невидимости самолетов Су-27 и Ту-160. В общей сложности, при участии института были приняты на вооружение 8 типов зенитных ракетных систем, 10 типов истребителей-перехватчиков, 32 комплекса средств автоматизации управления. Сейчас испытательный полигон центра используется для разработки систем невидимости для фронтовой авиации.

В документальной книге "Тверские ратоборцы" краеведа Бориса Ершова, опубликованной в 2004 году, указано, что "зенитно-ракетный комплекс С-300 явился логическим завершением ряда разработок, которые велись и в Твери". Как отмечает автор, практически весь жизненный цикл С-300 — от военно-технического обоснования до оценки его боевых возможностей — прошел через научный институт в Твери.

Напомним, как сообщал Фокус, Россия обвинила Украину в обстреле пограничного пункта в Курской области. Губернатор области Роман Старовойт утверждает, что украинские военные обстреляли пограничный пункт пропуска из стрелкового оружия.