Загасити не виходить: у тверському НДІ через пожежу обвалився дах (фото)

За інформацією журналістів, уже відомо про п'ятьох загиблих. Ще 25 росіян постраждали, оскільки надихалися чадним газом і вистрибували з вікон будівлі, рятуючись від вогню. На місці працюють 240 пожежників, але загасити спалах не виходить.

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Під час пожежі у тверському науково-дослідному інституті Військово-космічної оборони загинули п'ятеро людей, постраждали 25, доля ще однієї людини поки що залишається невідомою, повідомляє ТАСС. Деякі постраждалі отруїлися чадним газом, багато людей отримали травми, вистрибуючи з вікон будівлі, що палає.

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Незважаючи на те, що до гасіння пожежі залучили понад 240 осіб, 69 одиниць техніки та гелікоптер, впоратися з вогнем пожежним не вдається. Площа спалаху досягла 2,5 тис. кв. м, горить майже весь будинок, обрушилася покрівля.

За даними ТАСС, причиною НП називають "аварійний режим роботи електромережі", будівля та проводка були дуже старими.

Як раніше писав Фокус, науково-дослідний інститут Військово-космічної оборони має важливе значення для російського ВПК. Інститут брав участь у розробці ракетного комплексу "Іскандер", а також створював системи невидимості літаків Су-27 та Ту-160. Загалом за участю інституту було взято на озброєння 8 типів зенітних ракетних систем, 10 типів винищувачів-перехоплювачів, 32 комплекси засобів автоматизації управління. Наразі випробувальний полігон центру використовується для розробки систем невидимості для фронтової авіації.

У документальній книзі "Тверські ратоборці" краєзнавця Бориса Єршова, опублікованій у 2004 році, зазначено, що "зенітно-ракетний комплекс С-300 став логічним завершенням низки розробок, які велися і в Твері". Як зазначає автор, практично весь життєвий цикл С-300 — від військово-технічного обґрунтування до оцінки його бойових можливостей — пройшов через науковий інститут у Твері.

Нагадаємо, як повідомляв Фокус, Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту в Курській області. Губернатор області Роман Старовойт стверджує, що українські військові обстріляли прикордонний пункт пропуску зі стрілецької зброї.