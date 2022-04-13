Росія звинуватила Україну в обстрілі прикордонного пункту в Курській області (відео)
Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що українські військові обстріляли прикордонний пункт пропуску зі стрілецької зброї.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Губернатор прикордонної з Україною Курської області Роман Старовойт заявив про обстріл прикордонного пункту пропуску з боку української території. Про це він повідомив у Telegram.
Російський чиновник стверджує, що обстріл нібито стався у Коренівському районі прикордонного регіону зі стрілецької зброї о 14:00. Він додав, що російські прикордонники відповіли на вогонь, а "вогневу точку було придушено". Роман Старовойт заявив, що жертв і поранених немає.
"Сьогодні о 14 годині в Коренівському районі зі стрілецької зброї було обстріляно прикордонний пункт пропуску. Вогнем у відповідь вогневу точку було придушено. Жертв і руйнувань немає", — написав Старовойт.
Українські силові відомства та прикордонна служба на момент написання новини не прокоментували звинувачення Росії в обстрілі їхнього прикордонного пункту.
Судячи з карти, Коренівський район межує із Сумською областю, звідки раніше вийшли російські військові.
Нагадаємо, 11 квітня у Білорусі заявили про обстріл прикордонного пункту з боку Польщі. Білоруські силовики звинуватили у спробі засліпити їх стробоскопами.
Раніше, 6 квітня, в Росії заявили, що Україна обстріляла прикордонний пункт Курської області. Тоді губернатор Сергій Старовойт стверджував, що українські військові нібито обстріляли позиції російських прикордонників із мінометів.