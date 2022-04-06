У РФ заявили про обстріл з боку України прикордонного пункту в Курській області (відео)

За словами губернатора Романа Старовойта, 5 квітня українські військові спробували обстріляти позиції прикордонників РФ із мінометів.

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Позиції прикордонників РФ обстріляли з міномета в Курській області. Про це повідомив губернатор Роман Старовойт, повідомляє "РІА Новости".

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Заявляють, що вдень, 5 квітня, відбувся обстріл у Суджанському районі Курської області. Снаряди, за словами губернатора, не досягли території РФ.

Наголошують, що обстріл відбувався з боку України, а у відповідь війська РФ придушили вогневі точки. Жертв та руйнувань у РФ вдалося уникнути.

"Групу українських бойовиків виявили та знищили наші Збройні сили", — заявив Старовойт.

[ + – ] Заявлене місце інциденту

Судячи з карти, прикордонний перехід Суджа межує з Сумською областю. На момент написання новини в українській Держприкордонслужбі не реагували на звинувачення російської сторони.

Нагадаємо, 5 квітня повідомляли про вибухи в російському Бєлгороді.

3 квітня Reuters повідомляло про потужні вибухи, які прогриміли в російському місті Бєлгород. Тоді в будинку одного з очевидців події затремтіли вікна.