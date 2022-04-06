В РФ заявили об обстрелах со стороны Украины погранпункта в Курской области (видео)

По словам губернатора Романа Старовойта, 5 апреля украинские военные попытались обстрелять позиции пограничников РФ из минометов.

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Позиции пограничников РФ обстреляли из миномета в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, передает "РИА Новости".

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Заявляется, что днем 5 апреля произошел обстрел в Суджанском районе Курской области. Снаряды, по словам губернатора, не достигли территории РФ.

Подчеркивается, что обстрел происходил со стороны Украины, а в ответ войска РФ подавили огневые точки. Жертв и разрушений в РФ удалось избежать.

"Группа украинских боевиков была выявлена и уничтожена нашими Вооруженными силами", — заявил Старовойт.

[ + – ] Заявленное место инцидента

Судя по карте, погранпереход Суджа граничит с Сумской областью. На момент написания новости в украинской Госпогранслужбе не реагировали на обвинения российской стороны.

Напомним, 5 апреля сообщалось о взрывах в российском Белгороде.

3 апреля Reuters сообщало о мощных взрывах, которые прогремели в российском городе Белгород. Тогда в доме одного из очевидцев произошедшего задрожали окна.