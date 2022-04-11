У Білорусі заявили про обстріл прикордонного пункту "Піщатка" Польщею (відео)

Білоруські силовики звинуватили поляків у спробі засліпити їх стробоскопами. Водночас наступного дня нібито знайшли сліди руйнувань у стінах та металеві модулі.

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Прикордонний комітет Білорусі звинуватив Польську республіку в нападі на пропускний пункт Піщатка, повідомляє пресслужба відомства.

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Білоруські військові заявляють, що в ніч із 10 на 11 квітня в зазначеному дорожньому пункті відбулася провокація з боку Республіки Польща, опублікувавши відео з камер спостереження. На них видно невідомих людей, але не видно розпізнавальних знаків, за якими можна зробити висновок, що це справді пропускний пункт Піщатка.

[ + – ] Відео Прикордонного комітету Білорусі

У заяві наголошують, що "силовики" намагалися засліпити білоруських прикордонників стробоскопами, а після інциденту на місці події знайшли сліди руйнувань у стінах, а також металеві модулі.

Також Прикордонний комітет Білорусі заявив, що польська сторона поінформована про те, що сталося.

Раніше Фокус інформував, що Білорусь склала власний список недружніх країн. На відміну від російської версії цього документа, до переліку не потрапили Японія, Тайвань та інші держави. Не вважають білоруські чиновники недружньою й Україну. В документі йдеться, що список складений для забезпечення захисту національних інтересів республіки, до нього ввійшли держави. які, на думку білоруської влади, здійснюють "недружні дії" щодо юридичних та/або фізичних осіб Білорусі.

Також ми повідомляли, що білоруський президент Олександр Лукашенко отримав ключкою по обличчю під час хокейного матчу. Інцидент стався під час поєдинку команди президента зі збірною Мінської області, через що Лукашенку довелося тимчасово покинути майданчик.