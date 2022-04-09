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Лукашенка вдарили ключкою по обличчю під час хокейного матчу (фото, відео)

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Олександр Лукашенко
Фото: Пул первого | Президент Білорусі Олександр Лукашенко

Інцидент стався під час поєдинку команди президента зі збірною Мінської області, через що Лукашенку довелося тимчасово покинути майданчик.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав ключкою по обличчю під час хокейного матчу в Мінську. У цей час він був на льоду, а його супротивник, намагаючись відібрати шайбу, випадково влучив в обличчя. Після того, що сталося, білоруський лідер тимчасово покинув майданчик, його здоровому нічого не загрожує. Відповідне відео з інцидентом опублікували в Telegram-каналі "Пул першого".

"У колі вкидання шайба була у 01 (номер на формі в Лукашенка — ред). Той хотів її, підбивши ключку, забрати в 7 номера, гравця команди Мінської області. Перший різко повів ключку вбік (зберігаючи шайбу), але номер 7 не поцілив по ключці 01, а поцілив в обличчя .... З 7 номером усе гаразд", — сказано в повідомленні.

Незабаром після того, що сталося, Олександр Лукашенко повернувся на лід і продовжити грати зі своєю командою. На місці поранення біля підборіддя було наклеєно пластир. Повідомляється, що команда лідера Білорусі перемогла матч.

Нагадаємо, 7 квітня президент Білорусі похвалився проведенням "спецоперації" в Україні. Він розповів, що нібито йому вдалося організувати та здійснити спеціальну операцію щодо порятунку білорусів в Україні.

Раніше Лукашенко заявив про неможливість російсько-українських переговорів без участі в них Білорусі. За його словами, така позиція позначена не лише через те, що Білорусь опинилася "в одній корзині" з РФ, а й тому, що війна розв'язана в сусідній державі.