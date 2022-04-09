Лукашенка вдарили ключкою по обличчю під час хокейного матчу (фото, відео)

Інцидент стався під час поєдинку команди президента зі збірною Мінської області, через що Лукашенку довелося тимчасово покинути майданчик.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав ключкою по обличчю під час хокейного матчу в Мінську. У цей час він був на льоду, а його супротивник, намагаючись відібрати шайбу, випадково влучив в обличчя. Після того, що сталося, білоруський лідер тимчасово покинув майданчик, його здоровому нічого не загрожує. Відповідне відео з інцидентом опублікували в Telegram-каналі "Пул першого".

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"У колі вкидання шайба була у 01 (номер на формі в Лукашенка — ред). Той хотів її, підбивши ключку, забрати в 7 номера, гравця команди Мінської області. Перший різко повів ключку вбік (зберігаючи шайбу), але номер 7 не поцілив по ключці 01, а поцілив в обличчя .... З 7 номером усе гаразд", — сказано в повідомленні.

Незабаром після того, що сталося, Олександр Лукашенко повернувся на лід і продовжити грати зі своєю командою. На місці поранення біля підборіддя було наклеєно пластир. Повідомляється, що команда лідера Білорусі перемогла матч.

Нагадаємо, 7 квітня президент Білорусі похвалився проведенням "спецоперації" в Україні. Він розповів, що нібито йому вдалося організувати та здійснити спеціальну операцію щодо порятунку білорусів в Україні.

Раніше Лукашенко заявив про неможливість російсько-українських переговорів без участі в них Білорусі. За його словами, така позиція позначена не лише через те, що Білорусь опинилася "в одній корзині" з РФ, а й тому, що війна розв'язана в сусідній державі.