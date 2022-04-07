"Навіть ви не помітили": Лукашенко похвалився проведенням "спецоперації" в Україні (відео)

Під час наради з силовиками Білорусі Лукашенко розповів, що під час "спецоперації" нібито звільнив білорусів, яких утримують в нашій країні.

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Білоруський політик Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом країни, заявив, що йому вдалося організувати та здійснити спеціальну операцію для порятунку білорусів. Про це він заявив під час наради із силовиками.

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Лукашенко заявив, що білоруси втратили "семимільярдний український ринок", унаслідок чого на території України невідомі почали захоплювати білоруських громадян. Зокрема, за словами Лукашенка, незаконних арештів зазнали водії автомобільного транспорту, які опинилися в Україні на момент початку війни.

Також Лукашенко звинуватив Україну в захопленні 1500 тисяч білоруських залізничних вагонів та близько сотні водіїв.

"Я попереджав українців, що ми проведемо спеціальну операцію зі звільнення цих людей. І ми її провели й всіх наших людей звільнили. Я не вдаюся в деталі, на те це і спеціальна операція. Але всіх хлопців, які проводили цю спеціальну операцію, необхідно представити до державної нагороди. Блискуче провели, так, що навіть ви не помітили", — сказав Олександр Лукашенко.

Білоруський президент також зазначив, що якщо українська влада не відпустить громадян Білорусі, що залишилися, то він буде змушений "відповісти по-іншому".

Раніше білоруський президент Олександр Лукашенко заявив про необхідність участі Білорусі у переговорах про припинення війни Росії проти України. Він вважає, що Москва підтримує та розуміє озвучену ним позицію, а "танцювати під дудку Заходу" Мінськ не збирається.

Також експерти помітили 7 ознак, за якими Олександр Лукашенко готовий змінити своє ставлення до війни проти України.