"Війна за парканом": Лукашенко заявив про неможливість переговорів без участі Білорусі

Білоруський президент вважає, що Москва підтримує і розуміє озвучену ним позицію, а "танцювати під дудку Заходу" Мінськ не збирається.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко на засіданні Ради безпеки 7 квітня заявив, що жодних російсько-українських переговорів без участі Мінська не може бути. Відео виступу оприлюднює білоруський державний телеканал ОНТ.

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"Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас ув'язали в це, насамперед, західні країни, там на цих переговорах, звичайно, має прозвучати позиція Білорусі", — заявив Лукашенко.

За словами білоруського президента, така позиція визначена не тільки через те, що Білорусь опинилася "в одному кошику" з Російською Федерацією, а й тому, що війна розв'язана в сусідній державі. У зв'язку з цим жодних "сепаратних" переговорів і домовленостей "за спиною" без участі білоруської сторони бути не може, вважає Лукашенко.

"Ми виходимо з того, що ця війна — за парканом нашої країни. І вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі. Тому жодних сепаратних за спиною Білорусі домовленостей бути не може", — сказав президент.

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Лукашенко переконаний, що Москва з розумінням поставиться до позиції Мінська з цього питання, однак, на його думку, таке втручання не входить до задумів західних країн.

"Це суперечитиме задуму Заходу. Але це не означає, що ми маємо танцювати під дудку Заходу", — завершив білоруський президент.

Раніше білоруський президент Олександр Лукашенко назвав обставини, які можуть спонукати Білорусь долучитися до війни в Україні. За його словами, країна вступить у війну, якщо проти неї "почнеться агресія". До цього моменту Білорусь не збирається відправляти військових на територію України, оскільки вони виконують завдання на території своєї країни та гарантують її безпеку, заявив 15 березня Лукашенко.