"Война за забором": Лукашенко заявил о невозможности переговоров без участия Беларуси

Белорусский президент считает, что Москва поддерживает и понимает озвученную им позицию, а "танцевать под дудку Запада" Минск не собирается.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 7 апреля заявил, что никаких российско-украинских переговоров без участия Минска быть не может. Видео выступления публикует белорусский государственный телеканал ОНТ.

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"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", — заявил Лукашенко.

По словам белорусского президента, такая позиция обозначена не только в силу того, что Беларусь оказалась "в одной корзине" с Российской Федерацией, а и потому, что война развязана в соседнем государстве. В связи с этим, никаких "сепаратных" переговоров и договоренностей "за спиной" без участия белорусской стороны быть не может, считает Лукашенко.

"Мы исходим из того, что эта война — за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может", — сказал президент.

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Лукашенко убежден, что Москва с пониманием отнесется к позиции Минска по этому вопросу, однако, по его мнению, такое вмешательство не входит в замыслы западных стран.

"Это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", — завершил белорусский президент.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал обстоятельства, которые могут подтолкнуть Беларусь присоединиться к войне в Украине. По его словам страна вступит в войну, если против нее "начнется агрессия". До этого момента Беларусь не собирается отправлять военных на территорию Украины, поскольку они выполняют задания на территории своей страны и обеспечивают ее безопасность, заявил 15 марта Лукашенко.