Білорусь склала свій список "недружніх країн": у ньому немає України

На відміну від російської версії цього документа, у перелік не потрапили Японія, Тайвань та інші держави.

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Влада Білорусі склала список "недружніх країн", подібний до того, який раніше затвердив уряд РФ. До переліку увійшли чотири десятки держав. Про це свідчить ухвала Ради міністрів РБ №209, оприлюднена на білоруському правовому порталі.

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У документі йдеться, що список складений для забезпечення захисту національних інтересів республіки, до нього увійшли держави. які, на думку білоруської влади, здійснюють "недружні дії" щодо юридичних та/або фізичних осіб Білорусі, а саме:

Австралійський Союз;

Канада;

князівство Ліхтенштейн;

Королівство Норвегія;

Нова Зеландія;

Республіка Албанія;

Республіка Ісландія;

Республіка Північна Македонія;

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;

Сполучені Штати Америки;

Чорногорія;

Швейцарська конфедерація;

А також держави-члени Європейського Союзу:

Австрія;

Бельгія;

Болгарія;

Угорщина;

Німеччина;

Греція;

Данія;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Республіка Кіпр;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нідерланди;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

Словенія;

Фінляндія;

Франція;

Хорватія;

Чеська Республіка;

Швеція;

Естонія.

[ + – ] Постанова Радміну РБ

Зазначимо, що, на відміну від російського списку "недружніх країн", у білоруському відсутня Україна, а також

Андорра

Мікронезія

Монако

Республіка Корея

Сан-Маріно

Сінгапур

Тайвань

Японія

Нагадаємо, нещодавно білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив, що республіка приєднається до війни проти України, якщо проти неї "почнеться агресія".

Раніше ми повідомляли, що Кремль хоче включити Білорусь до списку країн-гарантів безпеки України.