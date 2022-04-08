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Беларусь составила свой список "недружественных стран": в нем нет Украины

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Фото: Flickr | В Беларуси создали свой список "недружественных стран"

В отличие от российской версии этого документа в перечень не попали Япония, Тайвань и другие государства.

Власти Беларуси составили список "недружественных стран", подобный тому, который ранее утвердило правительство РФ. В перечень вошли четыре десятка государств. Об этом свидетельствует постановление Совета министров РБ №209, обнародованное на белорусском правовом портале.

В документе говорится, что список составлен для "обеспечения защиты национальных интересов" республики, в него вошли государства. которые, по мнению белорусских властей, совершают "недружественные действия" в отношении юридических и/или физических лиц Беларуси, а именно:

  • Австралийский Союз;
  • Канада;
  • Княжество Лихтенштейн;
  • Королевство Норвегия;
  • Новая Зеландия;
  • Республика Албания;
  • Республика Исландия;
  • Республика Северная Македония;
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
  • Соединенные Штаты Америки;
  • Черногория;
  • Швейцарская Конфедерация;

А также государства-члены Европейского союза:

  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Венгрия;
  • Германия;
  • Греция;
  • Дания;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Республика Кипр;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Нидерланды;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Хорватия;
  • Чешская республика;
  • Швеция;
  • Эстония.
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Постановление Совмина РБ

Отметим, что, в отличие от российского списка "недружественных стран", в белорусском отсутствуют Украина, а также

  • Андорра
  • Микронезия
  • Монако
  • Республика Корея
  • Сан-Марино
  • Сингапур
  • Тайвань
  • Япония

Напомним, недавно белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика присоединится к войне против Украины, если против нее "начнется агрессия".

Ранее мы сообщали, что Кремль хочет включить Беларусь в список стран-гарантов безопасности Украины.