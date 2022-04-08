Беларусь составила свой список "недружественных стран": в нем нет Украины
В отличие от российской версии этого документа в перечень не попали Япония, Тайвань и другие государства.
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Власти Беларуси составили список "недружественных стран", подобный тому, который ранее утвердило правительство РФ. В перечень вошли четыре десятка государств. Об этом свидетельствует постановление Совета министров РБ №209, обнародованное на белорусском правовом портале.
В документе говорится, что список составлен для "обеспечения защиты национальных интересов" республики, в него вошли государства. которые, по мнению белорусских властей, совершают "недружественные действия" в отношении юридических и/или физических лиц Беларуси, а именно:
- Австралийский Союз;
- Канада;
- Княжество Лихтенштейн;
- Королевство Норвегия;
- Новая Зеландия;
- Республика Албания;
- Республика Исландия;
- Республика Северная Македония;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
- Соединенные Штаты Америки;
- Черногория;
- Швейцарская Конфедерация;
А также государства-члены Европейского союза:
- Австрия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Венгрия;
- Германия;
- Греция;
- Дания;
- Ирландия;
- Испания;
- Италия;
- Республика Кипр;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Словакия;
- Словения;
- Финляндия;
- Франция;
- Хорватия;
- Чешская республика;
- Швеция;
- Эстония.
Отметим, что, в отличие от российского списка "недружественных стран", в белорусском отсутствуют Украина, а также
- Андорра
- Микронезия
- Монако
- Республика Корея
- Сан-Марино
- Сингапур
- Тайвань
- Япония
Напомним, недавно белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика присоединится к войне против Украины, если против нее "начнется агрессия".
Ранее мы сообщали, что Кремль хочет включить Беларусь в список стран-гарантов безопасности Украины.