Беларусь составила свой список "недружественных стран": в нем нет Украины

В отличие от российской версии этого документа в перечень не попали Япония, Тайвань и другие государства.

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Власти Беларуси составили список "недружественных стран", подобный тому, который ранее утвердило правительство РФ. В перечень вошли четыре десятка государств. Об этом свидетельствует постановление Совета министров РБ №209, обнародованное на белорусском правовом портале.

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В документе говорится, что список составлен для "обеспечения защиты национальных интересов" республики, в него вошли государства. которые, по мнению белорусских властей, совершают "недружественные действия" в отношении юридических и/или физических лиц Беларуси, а именно:

Австралийский Союз;

Канада;

Княжество Лихтенштейн;

Королевство Норвегия;

Новая Зеландия;

Республика Албания;

Республика Исландия;

Республика Северная Македония;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

Соединенные Штаты Америки;

Черногория;

Швейцарская Конфедерация;

А также государства-члены Европейского союза:

Австрия;

Бельгия;

Болгария;

Венгрия;

Германия;

Греция;

Дания;

Ирландия;

Испания;

Италия;

Республика Кипр;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нидерланды;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Словакия;

Словения;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Чешская республика;

Швеция;

Эстония.

[ + – ] Постановление Совмина РБ

Отметим, что, в отличие от российского списка "недружественных стран", в белорусском отсутствуют Украина, а также

Андорра

Микронезия

Монако

Республика Корея

Сан-Марино

Сингапур

Тайвань

Япония

Напомним, недавно белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика присоединится к войне против Украины, если против нее "начнется агрессия".

Ранее мы сообщали, что Кремль хочет включить Беларусь в список стран-гарантов безопасности Украины.