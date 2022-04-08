Вторжение РФ: Москва хочет, чтобы Беларусь стала страной-гарантом безопасности Украины
В ходе общения с журналистами Сергей Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы видеть гарантами безопасности нашей страны "все прилегающие к Украине страны".
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Киеву включить Беларусь в число стран-гарантов безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.
"По просьбе украинской стороны ее нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и еще целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета Безопасности [ООН] и так далее. Мы предложили, чтобы в числе таких стран — гарантов, конечно, обязательно была бы Республика Беларусь", – сказал он.
Глава МИД РФ добавил, что переговоры "идут непросто", но Москва намерена добиться поставленных задач. Отметим, окончательного списка гарантов безопасности Украины нет, хотя некоторые страны — например, Франция и Германия, публично подтверждают свои намерения.
Напомним, 7 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никаких российско-украинских переговоров без участия Минска быть не может. "Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", — сказал Лукашенко.
В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что Киев якобы "отошел" от предложений российской делегации в Стамбуле. По версии Лаврова, украинская переговорная группа представила свой проект соглашения, где есть принципиальные различия с тем, что обсуждалось на встрече в Турции. В комментарии "Украинской правде" глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия подчеркнул, что группа не взаимодействует с Лавровым, а советник главы ОП Михаил Подоляк предложил ориентироваться на официальную позицию Украины, а не на провокационные заявления России.
Как писал ранее Фокус, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к созданию трибунала по расследованию военных преступлений президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Также недавно США в ответ на трагедию в Буче усилили санкционную политику в отношении России. Ограничения коснулись дочерей Путина и Лаврова.