Вторжение РФ: Москва хочет, чтобы Беларусь стала страной-гарантом безопасности Украины

В ходе общения с журналистами Сергей Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы видеть гарантами безопасности нашей страны "все прилегающие к Украине страны".

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Киеву включить Беларусь в число стран-гарантов безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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"По просьбе украинской стороны ее нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и еще целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета Безопасности [ООН] и так далее. Мы предложили, чтобы в числе таких стран — гарантов, конечно, обязательно была бы Республика Беларусь", – сказал он.

Глава МИД РФ добавил, что переговоры "идут непросто", но Москва намерена добиться поставленных задач. Отметим, окончательного списка гарантов безопасности Украины нет, хотя некоторые страны — например, Франция и Германия, публично подтверждают свои намерения.

Напомним, 7 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никаких российско-украинских переговоров без участия Минска быть не может. "Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", — сказал Лукашенко.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что Киев якобы "отошел" от предложений российской делегации в Стамбуле. По версии Лаврова, украинская переговорная группа представила свой проект соглашения, где есть принципиальные различия с тем, что обсуждалось на встрече в Турции. В комментарии "Украинской правде" глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия подчеркнул, что группа не взаимодействует с Лавровым, а советник главы ОП Михаил Подоляк предложил ориентироваться на официальную позицию Украины, а не на провокационные заявления России.

Как писал ранее Фокус, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к созданию трибунала по расследованию военных преступлений президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Также недавно США в ответ на трагедию в Буче усилили санкционную политику в отношении России. Ограничения коснулись дочерей Путина и Лаврова.