Вторгнення РФ: Москва хоче, щоб Білорусь стала країною-гарантом безпеки України

Під час спілкування з журналістами Сергій Лавров підкреслив, що РФ хотіла б бачити гарантами безпеки нашої країни "прилеглі до України країни".

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва запропонувала Києву включити Білорусь до країн-гарантів безпеки України. Про це повідомляє ТАСС.

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"На прохання української сторони її нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус має супроводжуватися гарантіями безпеки України. Серед гарантів безпеки українські сусіди хотіли б бачити всі прилеглі до України країни та ще цілу низку інших держав, включаючи постійних членів Ради Безпеки [ООН] тощо. Ми запропонували, щоб серед таких країн — гарантів, звичайно, обов'язково була б Республіка Білорусь", — сказав він.

Глава МЗС РФ додав, що переговори "йдуть непросто", але Москва має намір досягти поставлених завдань. Зазначимо, остаточного списку гарантів безпеки України немає, хоча деякі країни, наприклад, Франція та Німеччина, публічно підтверджують свої наміри.

Нагадаємо, 7 квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що жодних російсько-українських переговорів без участі Мінська не може бути. "Якщо ви нас вв'язали в це, насамперед, західні країни, там на цих переговорах, природно, має прозвучати позиція Білорусі", — сказав Лукашенко.

Того ж дня глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив журналістів, що Київ нібито "відійшов" від пропозицій російської делегації у Стамбулі. За версією Лаврова, українська переговорна група представила свій проєкт угоди, де є принципові відмінності з тим, що було обговорено на зустрічі в Туреччині. У коментарі "Українській правді" глава української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія наголосив, що група не взаємодіє з Лавровим, а радник голови ОП Михайло Подоляк запропонував орієнтуватися на офіційну позицію України, а не на провокаційні заяви Росії.

Як писав раніше Фокус, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає до створення трибуналу з розслідування воєнних злочинів президента Росії Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Також нещодавно США у відповідь на трагедію у Бучі посилили санкційну політику щодо Росії. Обмеження торкнулися дочок Путіна та Лаврова.