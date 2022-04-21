У Твері горить НДІ Військ Повітряно-космічної оборони РФ (фото, відео)

Тут розробляли зенітно-ракетні комплекс С-300 і брали участь у роботі над ракетним комплексом "Іскандер".

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У російському місті Твер сталася велика пожежа в 2-му Центральному Науково-дослідному інституті Військ Повітряно-космічної оборони РФ на вулиці Афанасія Нікітіна. Все місто заволокло димом, а люди стрибають із другого поверху будівлі, що палає, пишуть місцеві пабліки.

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[ + – ] Пожежа у Твері

Як повідомляє місцеве видання Tverigrad, повідомлення про спалах НДІ Міноборони Росії надійшло в чергову службу МНС 21 квітня об 11:08. Як кажуть очевидці події, з другого поверху будівлі вистрибували люди. На місце виїхало кілька машин "швидкої допомоги".

Унаслідок пожежі загинула одна людина, уточнюється в російському Telegram-каналі про події "112". Число постраждалих збільшилося до сімнадцяти. За інформацією пабліка, всіх співробітників евакуйовано. Площа спалаху становить близько 1 тис. кв. м.

[ + – ] Постраждалі у Твері

Пожежі надано другий рівень складності.

Як ідеться в статті "Вікіпедії", присвяченій НДІ, науковий інститут брав участь у розробці ракетного комплексу "Іскандер", а також створював системи невидимості літаків Су-27 і Ту-160. Загалом за участі інституту було прийнято на озброєння 8 типів зенітних ракетних систем, 10 типів винищувачів-перехоплювачів, 32 комплекси засобів автоматизації управління.

Нині випробувальний полігон центру використовується для розробки систем невидимості для фронтової авіації.

Із 2004 року є науково-дослідною базою з питань об'єднаної системи протиповітряної оборони країн СНД.

У статті Tverigrad за 2013 йдеться про те, що роком раніше інститут отримав президентський грант, імовірно, на розробку ракетних систем ППО. Тут же уточнюється, що НДІ брав участь у розробці "Іскандера", який "розгортається за лічені секунди та здатний завдати удару по потенційній цілі на відстані 500 кілометрів".

У документальній книзі "Тверські ратоборці" краєзнавця Бориса Єршова, опублікованій у 2004 році, зазначено, що "зенітно-ракетний комплекс С-300 став логічним завершенням низки розробок, які велися і в Твері". Як зазначає автор, практично весь життєвий цикл С-300 — від військово-технічного обґрунтування до оцінки його бойових можливостей — пройшов через науковий інститут у Твері.

Раніше Фокус писав, що Росія звинувачує Україну в обстрілі Білгорода та Курської області. Проте з перехоплених переговорів зрозуміло, що обстріли — справа рук ФСБ.