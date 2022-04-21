В Твери горит НИИ Войск Воздушно-космической обороны РФ (фото, видео)

Здесь разрабатывали зенитно-ракетные комплекс С-300 и принимали участие в работе над ракетным комплексом "Искандер"

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В российском городе Тверь произошел крупный пожар во 2-м Центральном Научно-исследовательском институте Войск Воздушно-космической обороны РФ на улице Афанасия Никитина. Весь город заволокло дымом, а люди прыгают со второго этажа горящего здания, пишут местные паблики.

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[ + – ] Пожар в Твери

Как сообщает местное издание Tverigrad, сообщение о возгорании о НИИ Минобороны России поступило в дежурную службу МЧС 21 апреля в 11.08. Как говорят очевидцы происшествия, со второго этажа горящего здания выпрыгивали люди. На место выехало несколько машин "скорой помощи".

В результате пожара погиб один человек, уточняется в российском Telegram-канале о происшествиях "112". Число пострадавших увеличилось до семнадцати. По информации паблика, все сотрудники эвакуированы. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м.

[ + – ] Пострадавшие в Твери

Пожару присвоен второй уровень сложности.

Как говорится в статье "Википедии", посвященной НИИ, научный институт принимал участие в разработке ракетного комплекса "Искандер", а также создавал системы невидимости самолетов Су-27 и Ту-160. В общей сложности, при участии института были приняты на вооружение 8 типов зенитных ракетных систем, 10 типов истребителей-перехватчиков, 32 комплекса средств автоматизации управления.

В настоящее время испытательный полигон центра используется для разработки систем невидимости для фронтовой авиации.

С 2004 года является научно-исследовательской базой по вопросам объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.

В статье Tverigrad за 2013 год идет речь о том, что годом ранее институт получил президентский грант, предположительно на разработку ракетных систем ПВО. Здесь же уточняется, что НИИ участвовал в разработке "Искандера", который "разворачивается за считанные секунды и способен нанести удар по потенциальной цели на расстояние в 500 километров".

В документальной книге "Тверские ратоборцы" краеведа Бориса Ершова, опубликованной в 2004 году, указано, что "зенитно-ракетный комплекс С-300 явился логическим завершением ряда разработок, которые велись и в Твери". Как отмечает автор, практически весь жизненный цикл С-300 — от военно-технического обоснования до оценки его боевых возможностей — прошел через научный институт в Твери.

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