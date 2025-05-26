Может производить компоненты для взрывчатки: БПЛА атаковали крупный химзавод в РФ, — СМИ (фото)

Во время атаки дронов на РФ в ночь на 26 мая взрывы раздавались в Ивановской области. Местные жители сообщают, что под ударом был Дмитриевский химический завод в городе Кинешма.

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Об обстреле дронами крупного химзавода в Ивановской области сообщило российское пропагандистское медиа Mash.

По информации росСМИ, горожане слышали по меньшей мере два взрыва возле Дмитровского химзавода в Кинешме.

Российское издание Astra передает заявление оперативного штаба Ивановской области, в котором говорится о якобы отражении атаки беспилотных летательных аппаратов на Кинешму и падении обломков дронов в промышленной зоне. О пострадавших на момент публикации материала не сообщается. Российский оперштаб заявляет, что во время атаки дронов было повреждено хозяйственное здание для хранения упаковки.

В российской Кинешме беспилотники атаковали химический завод Фото: Exilenova+

Местные Telegram-каналы приводят слова жителей города Кинешма, которые рассказывают, что атака дронов на химзавод произошла около 3:50 утра 26 мая.

"Атаковали 3 беспилотника, один взорвался в воздухе, два попали в цель. Пострадавших нет, склады с особо взрывоопасными веществами не задеты. Выбиты окна и небольшой пожар", — говорится в сообщении.

OSINT-аналитики в Telegram-канале Exilenova+ также пишут об атаке дронов на Дмитровский химический завод в Кинешме в Ивановской области.

OSINT-аналитики определили цель атаки БПЛА на Кинешму ночью 26 мая Фото: Exilenova+ Под ударом в Кинешме был завод, который может производить компоненты для взрывчатых веществ Фото: Exilenova+

По словам аналитиков, продукция атакованного предприятия может использоваться для производства взрывчатых веществ для армии РФ.

Дмитриевский химзавод в Кинешме атаковали ударные беспилотники Фото: Exilenova+

В Министерстве обороны РФ в 8:28 отчитались о якобы сбитии четырех БПЛА над территорией Ивановской области с 20:00 минувших суток.

Украинское командование на момент публикации материала не комментировало атаку дронов на город Кинешма.

Дмитриевский химзавод в Кинешме горел в 2022 году

О том, что в Ивановской области вспыхнул крупный химзавод в городе Кинешма, росСМИ писали в апреле 2022 года. Сообщалось, что Дмитровский химзавод, на котором разгорелся пожар из-за электрического разряда в процессе разлива ацетона, является одним из крупнейших в России производителей промышленных растворов, в частности бутилацетата.

Атака дронов на РФ 26 мая: что известно

Напомним, в ночь на 26 мая неизвестные БПЛА атаковали российскую Елабугу, где изготавливают "Шахеды". Расположенный в Елабуге в Татарстане завод, производящий ударные беспилотники, находится в 1 200 км от границы с Украиной.

Также российские медиа сообщали, что в Туле произошел массовый блэкаут во время атаки дронов ночью 26 мая. местные жители сообщали о попадании по заводу в областном центре.

Перед тем дроны атаковали завод "Азот" под Тулой в ночь на 24 мая. Сообщалось, что в результате попадания были повреждены баки с химикатами.