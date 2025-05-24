Взрывчатка и горючее для ракет: дроны атаковали завод "Азот" под Тулой, попали в баки с химикатами

Стая украинских дронов добралась до завода "Азот" в городе Новомосковск Тульской области, расположенном в 350 км от Украины. В результате попадания беспилотников повреждены резервуары с химикатами, над территорией поднялся столб дыма, а местная администрация объявила эвакуацию из трех населенных пунктов.

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О последствиях атаки дронов на РФ, которая произошла в ночь на 24 мая, написало росСМИ Astra.

Около 14 часов 24 мая росСМИ опубликовали серию видео, снятых, вероятно, неподалеку от города Новомосковск, в котором работает завод "Новомосковской акционерной компании "Азот" (НАК АЗОТ). Россияне показали территорию завода, охваченную серо-желтым дымом, и заявили, что произошло попадание по химкомбинату. При этом один из свидетелей заявил, что облако идет в сторону Москвы. Astra исследовало записи и сделало вывод, что получили повреждения три точки — цеха "Аммиак-2", "Карбамид-2" и Цех-5А.

В Telegram-канале Exilenova+ провели геолокацию точек, в которых поднялся дым, и точек съемки. Выяснилось, что координаты возможного поражения на НАК АЗОТ 54.08919610, 38.19051694. Указано, что именно в этой точке расположен один из двух агрегатов для переработки метанола М-300 (метиловый спирт, ядовитый для человека): мощность каждого — 150 тыс. тонн в год.

Атака дронов на РФ — точки попадания на заводе "Азот" в Новомосковске Фото: Exilenova+

Удар по заводу подтвердил также губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. По словам российского чиновника, средства ПВО ВС РФ якобы сбили все беспилотники, которые добрались до предприятия. Впрочем, обломки устройств повредили "трубопровод с природным газом", также обнаружили пробитые емкости з кислотой. В соцсетях россияне написали, что началась эвакуация из трех сел: Грицово, Прохоровка и Орловка. При этом губернатор заявил, что мониторинговые службы вредных веществ в воздухе не обнаружили.

Завод "Азот" — предприятие, расположенное на северной окраине города Новомосковска под Тулой. Расстояние до Украины — 350 км на юго-запад, до Москвы — 200 км на север, до Тулы — 40 км на северо-запад.

Атака дронов на РФ — какое расстояние до завода "Азот" в Новомосковске Фото: Google Maps

Завод выпускает удобрения, и принадлежит к холдингу "Еврохим". В 2018 году на портале корпорации рассказали о модернизации цехов, которые начали производить два вида аммиачной селитры для изготовления взрывчатки (эмульсионных взрывчатых веществ и аммиачно-селитровых взрывчатых веществ). Модернизацию провели при поддержке нидерландской компании Stamicarbon. В том же году Украина наложила санкции на НАК АЗОТ. Днем 24 мая об ударе по заводу под Тулой также написал глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. По словам чиновника, для войны пригодны три вида продукции НАК АЗОТ: аммиачная селитра (взрывчатка), метанол (горючее, ракетное топливо), аргон (в металлургии при сварке).

Атака дронов на РФ — как выглядит завод "Азот" в Новомосковске Фото: Из открытых источников Атака дронов на РФ — резервувары на заводе "Азот" в Новомосковске Фото: Из открытых источников

Атака дронов на РФ — детали

Отметим, 21 мая после массированной атаки дронов на РФ загорелся Болховский завод в Орловской области. На видео с места событий показали кадры возгорания на территории предприятия, которое занимается выпуском радиоэлектроники для ракет "Искандер" ВС РФ.

Напоминаем, 23 мая Минобороны РФ сообщило об атаке дронов на 13 российских регионов, из-за которой на пол суток были закрыты аэропорты вокруг Москвы.