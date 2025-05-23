Удар по заводу "Энергия", взрывы в 13 областях: сколько БПЛА насчитало Минобороны РФ

Российская Федерация попала под массированную атаку дронов, которые угрожали регионам от Брянска до Иваново. Министерство обороны РФ насчитало более 100 БПЛА, которые якобы сбили средства противовоздушной обороны. На видео с места событий видим пожары в результате удара беспилотников по стратегическим объектам.

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Об атаке дронов на РФ 23 мая Минобороны РФ отчиталось в Telegram-канале.

В 7:30 23 мая российское командование сообщило об итогах атаки БПЛА, которая началась в 20 часов 22 мая. В течение 11 часов территорию РФ атаковали 112 беспилотников самолетного типа, говорится в заметке. Под ударом оказались 13 регионов, в том числе — оккупированные территории. Наибольшее количество дронов обнаружили в Московской области и над оккупированным Крымом.

Области и регионы, над которыми работали средства ПВО ВС РФ ночь на 23 мая:

Московская — сбили 24 дрона; Крымская — 22; Тульская — 18; Курская — 11; Брянская — 8; Орловская — 8; Рязанская — 6; Калужская — 5; Белгородская — 3; Ивановская — 3; Владимирская — 2; Воронежская — 1; Липецкая — 1.

Если обозначить регионы РФ, которые попали под атаку беспилотников, то видим, что они полукругом охватывают Украину. Самая отдаленная область — Ивановская: чтобы добраться до нее, дроны должны были пролететь 800 км, пройти Москву и еще 5-6 областей. При этом в Липецкой области, в которой произошло попадание по заводу "Энергия" в Ельске, Минобороны РФ заметило только один БПЛА.

Атака дронов на РФ — какие регионы попали под удар БПЛА 23 мая Фото: mapchart.net

Атака дронов на РФ — детали

В соцсетях российских губернаторов и других чиновников можно узнать о деталях атаки дронов 23 мая. Например, мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале информировал, что в столицу БПЛА добирались трижды с 22 часов 22 мая и до 2:37 следующего дня. Кроме того, чиновник писал об угрозах в течение предыдущих суток. Чуть ли не каждый час над Москвой сбивали по несколько БПЛА, уверял он.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев пожаловался на 16 налетов, которые произошли в течение двух прошедших суток. Чиновник сообщил о сбитии 53 БПЛА: о разрушении промышленных объектов не упоминается.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн писал о ракетной и дроновую угрозу: сигнал тревоги отменили в 9 часов 23 мая. Чиновник подтвердил ракетный удар по промышленному объекту в Рыльске и о перебоях с поставками электроэнергии.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в 3:31 сообщил о взрывах на промышленном объекте в городе Елец. По его словам, начался пожар, пострадали восемь человек. Артамонов также успокоил население: утечки вредных веществ не было.

Атака дронов на РФ — что произошло в городе Елец Липецкой области 23 мая Фото: Скриншот

Отметим, в ночь на 23 мая Фокус писал об атаке дронов в Липецкой области. В местных пабликах появилась серия фото и видео с кадрами попадания по промышленному предприятию. Люди говорили, что слышат звук моторов нескольких БПЛА. Через мгновение — звук взрыва и слова о том, что "горит аппаратный со стороны колледжа". Позже информацию уточнили — произошло попадание по заводу "Энергия" в городе Елец. Предприятие производит аккумуляторы, которые используются в военной технике для войны в Украине, и находится под санкциями ЕС, США, Японии.

Напоминаем, в Центре противодействия дезинформации рассказало о деятельности ЧАО "Энергия" РФ, по которому ударили дроны 23 мая.