Удар по заводу "Енергія", вибухи у 13 областях: скільки БПЛА нарахувало Міноборони РФ

Російська Федерація потрапила під масовану атаку дронів, які загрожували регіонам від Брянська до Іваново. Міністерство оборони РФ нарахувало понад 100 БПЛА, які начебто збили засоби протиповітряної оборони. На відео з місця подій бачимо пожежі внаслідок удару безпілотників по стратегічних об'єктах.

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Про атаку дронів на РФ 23 травня Міноборони РФ відзвітувало у Telegram-каналі.

О 7:30 23 травня російське командування повідомило про підсумки атаки БПЛА, яка почалась о 20 год 22 травня. Протягом 11 годин територію РФ атакували 112 безпілотників літакового типу, ідеться у дописі. Під ударом опинились 13 регіонів, у тому числі — окуповані території. Найбільшу кількість дронів виявили у Московській області та над окупованим Кримом.

Області та регіони, над якими працювали засоби ППО ЗС РФ ніч на 23 травня:

Московська — збили 24 дрони; Крим — 22; Тульська — 18; Курська — 11; Брянська — 8; Орловська — 8; Рязанська — 6; Калузька — 5; Білгородська — 3; Іванівська — 3; Володимирська — 2; Воронезька — 1; Липецька — 1.

Якщо позначити регіони РФ, які потрапили під атаку безпілотників, то бачимо, що вони півколом охоплюють Україну. Найвіддаленіша область — Іванівська: щоб дістатись до неї, дрони мали пролетіти 800 км, проминути Москву і ще 5-6 областей. При цьому у Липецькій області, у якій сталось влучання по заводу "Енергія" у Єльську, Міноборони РФ помітило лише один БПЛА.

Атака дронів на РФ - які регіони потрапили під удар БПЛА 23 травня Фото: mapchart.net

Атака дронів на РФ — деталі

У соцмережах російських губернаторів та інших чиновників можна дізнатись про деталі атаки дронів 23 травня. Наприклад, мер Москви Сергій Собянін у Telegram-каналі інформував, що до столиці БПЛА діставались тричі з 22 год 22 травня і до 2:37 наступного дня. Крім того, посадовець писав про загрози протягом попередньої доби. Ледь не щогодини над Москвою збивали по кілька БПЛА, запевняв він.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв поскаржився на 16 нальотів, які стались протягом двох минулих діб. Посадовець повідомив про збиття 53 БПЛА: про руйнування промислових об'єктів не згадується.

Губернатор Курської області Олександр Хінштейн писав про ракетну та дронову загрозу: сигнал тривоги скасували о 9 год 23 травня. Чиновник підтвердив ракетний удар по промисловому об'єкту в Рильську і про перебої з постачання електроенергії.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов о 3:31 повідомив про вибухи на промисловому об'єкті у місті Єлець. З його слів, почалась пожежа, постраждало вісім людей. Артамонов також заспокоїв населення: витоку шкідливих речовин не було.

Атака дронів на РФ - що сталось у місті Єлець Липецької області 23 травня Фото: Скриншот

Зазначимо, в ніч на 23 травня Фокус писав про атаку дронів у Липецькій області. У місцевих пабліках з'явилась серія фото та відео з кадрами влучання по промисловому підприємству. Люди говорили, що чують звук моторів кількох БПЛА. За мить — звук вибуху та слова про те, що "горить апаратний з боку коледжу". Згодом інформацію уточнили — сталось влучання по заводу "Енергія" у місті Єлець. Підприємство виробляє акумулятори, які використовуються у військовій техніці для війни в України, та перебуває під санкціями ЄС, США, Японії.

Нагадуємо, у Центрі протидії дезінформації розповіло про діяльність ПрАТ "Енергія" РФ, по якому вдарили дрони 23 травня.