"Три вибухи з інтервалом у 5 хвилин": ЗСУ вдарили по скупченню ЗС РФ на Курщині, — соцмережі

Збройні сили України завдали ракетного удару по скупченню військової техніки та особового складу російських військ на виїзді з міста Льгова, Курської області.

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Про це пише телеграм-канал "Пепел. Курск".

"За даними "Пепла", ЗСУ вдарили ракетами по скупченню військової техніки в районі АЗС "Роснефть" на виїзді з Льгова. По скупченню техніки та особового складу було завдано три удари з інтервалом 5-7 хвилин", — йдеться у повідомленні.

ЗСУ вдарили ракетами по скупченню ЗС РФ в Курській області Фото: соцмережі

Згодом у цьому ж телеграм-каналі з'явилось відео з наслідками ракетного удару, у підписі якого зазначається, що в результаті атаки постраждало щонайменше 12 осіб.

"Точна кількість загиблих і постраждалих російських військовослужбовців поки невідома", — наголошується у дописі.

Удар по Льгову також підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн.

"ЗСУ завдали масованого удару по місту Льгову. Атака припала на трасу Курськ-Рильськ — це в'їзд у місто", — написав Хінштейн.

За його словами, пошкоджено 4 машини, 1 багатоквартирний будинок та 2 приватних будинки.

Водночас Хінштейн не коментував інформації про ураження військової техніки та особового складу ЗС РФ.

Крім того, інформацію про три удари з "потужних ракет" підтвердила учасниця Z-каналу WarGonzo Уляна Стриж.

"Було три підходи з невеликою перервою. Вдарили там, де доволі активний рух та перебуває мирне населення", — зазначила Стриж.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформації про удар по скупченню військових на виїзді зі Льгова.

Нагадаємо, вночі 22 травня ЗСУ вдарили дронами по цеху оборонного заводу НВО "Сплав".

У ніч на 21 травня дрони атакували Болхівський завод в Орловській області РФ.