Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Удари по військових об'єктах в РФ

ЗСУ вдарили дронами по заводу НВО "Сплав": Путін був там три дні тому, — ЗМІ (фото)

НВО Сплав, завод Сплав, Сплав, тула Сплав, завод у тулі сплав
Фото: vpk | НВО "Сплав" виробляє реактивні системи залпового вогню

ЗСУ вночі 22 травня вдарили по цеху оборонного заводу НВО "Сплав" у Тулі. Три дні тому Володимир Путін нагороджував його співробітників за внесок у створення озброєнь.

Related video

БпЛА уразили один із діючих цехів НВО "Сплав", що належить "Ростеху", повідомили джерела медіа ASTRA в екстрених службах регіону.

Цей завод виробляє реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), авіаракети, важкі вогнеметні системи і боєприпаси до них. Колишній міністр оборони Сергій Шойгу перевіряв виконання держоборонзамовлення на заводі "Сплав" наприкінці лютого 2024 року.

завод Сплав, сплав, нпо Сплав Fullscreen
Керівництво "Сплаву" обіцяло збільшити кількість озброєння, що випускається

Керівництво підприємства обіцяло у 2024 році збільшити кількість озброєння, що випускається, удвічі.

Співрозмовники зазначають, що після падіння уламків безпілотника цех і електропідстанції загорілися.

Три дні тому Путін нагородив чотирьох працівників "Сплаву" преміями імені Маршала Жукова в галузі створення озброєння і військової техніки.

завод Сплав росія, адреса заводу Сплав, де завод Сплав Fullscreen
Завод "Сплав" знаходиться на вулиці Щегловська засіка

Завод "Сплав" уже намагалися атакувати вночі 7 травня. Мешканці повідомляли про дим у районі вулиці Щегловська засіка, де також розташовується АТ "Конструкторське бюро приладобудування", що розробляє високоточну керовану зброю.

Військове командування і спецслужби України офіційно не коментували атаки БпЛА на НВО "Сплав".

Фокус уже писав, що Росію за два дні атакували понад 400 дронів. У Москві довелося закривати аеропорти і вводити план "Килим".

Російська армія завдавала ударів "Шахедами" по об'єктах інфраструктури України. Пілот винищувача МіГ-29 позивним Yellowtail збив ворожий БпЛА.