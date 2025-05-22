ЗСУ вдарили дронами по заводу НВО "Сплав": Путін був там три дні тому, — ЗМІ (фото)
ЗСУ вночі 22 травня вдарили по цеху оборонного заводу НВО "Сплав" у Тулі. Три дні тому Володимир Путін нагороджував його співробітників за внесок у створення озброєнь.
БпЛА уразили один із діючих цехів НВО "Сплав", що належить "Ростеху", повідомили джерела медіа ASTRA в екстрених службах регіону.
Цей завод виробляє реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), авіаракети, важкі вогнеметні системи і боєприпаси до них. Колишній міністр оборони Сергій Шойгу перевіряв виконання держоборонзамовлення на заводі "Сплав" наприкінці лютого 2024 року.
Керівництво підприємства обіцяло у 2024 році збільшити кількість озброєння, що випускається, удвічі.
Співрозмовники зазначають, що після падіння уламків безпілотника цех і електропідстанції загорілися.
Три дні тому Путін нагородив чотирьох працівників "Сплаву" преміями імені Маршала Жукова в галузі створення озброєння і військової техніки.
Завод "Сплав" уже намагалися атакувати вночі 7 травня. Мешканці повідомляли про дим у районі вулиці Щегловська засіка, де також розташовується АТ "Конструкторське бюро приладобудування", що розробляє високоточну керовану зброю.
Військове командування і спецслужби України офіційно не коментували атаки БпЛА на НВО "Сплав".
Фокус уже писав, що Росію за два дні атакували понад 400 дронів. У Москві довелося закривати аеропорти і вводити план "Килим".
Російська армія завдавала ударів "Шахедами" по об'єктах інфраструктури України. Пілот винищувача МіГ-29 позивним Yellowtail збив ворожий БпЛА.