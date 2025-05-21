Пілот Міг-29 збив "Шахед" під час нічної атаки РФ: в ПС поділилися кадрами бою з кабіни (відео)

Пілот винищувача Міг-29 збив "Шахед" у нічному небі під час відбиття масованої атаки росіян по українських об'єктах інфраструктури. В Повітряних силах показали кадри бою очима льотчика.

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Відео опубліковане на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

На кадрах можна побачити нічну бойову роботу льотчика бригади тактичної авіації Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ з позивним Yellowtail, який у темряві цілить у безпілотний літальний апарат типу Shahed. За час служби Yellowtail здійснив понад сотню бойових вильотів.

"Він постійно готовий за бойовим наказом підняти бойову машину в небо для захисту рідної землі від ворожих ударів з повітря", — зазначили в пресслужбі.

В повітряних силах додали, що до відбиття російських масових атак залучаються всі наявні сили та засоби. Крім зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп і підрозділів радіоелектронної боротьби проти ворожих дронів і ракет можуть підіймати й винищувальну авіацію.

МіГ-29 збивають "Шахеди"

Винищувач МіГ-29 до передачі західними партнерами F-16 був одним з основних літаків українських Повітряних сил. Під час повномасштабної війни його ціллю стали зокрема й іранські "Шахеди".

У жовтні 2022 року льотчик Вадим KARAYA Ворошилов на МіГ-29 збив 5 дронів Shahed-136. Однак уламки одного з апаратів пробили кабіну й спричинили пожежу, і військовий був змушений катапультуватися. Згодом він зауважував, що "Шахеди" — занадто маленька ціль для радарів винищувача МіГ-29, і для знищення дрона потрібно встановлювати зоровий контакт — а це ставить життя льотчика під загрозу.

Нагадаємо, 19 травня компанія-виробник бойових дронів "Дикі шершні" показала відео бою українського дрона-перехоплювача проти "Шахеда". БПЛА Sting створений спеціально для протистояння іранським дронам.

Полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан 14 травня розповів нові деталі збиття А-50 ракетою С-200, яке минулого року Сили оборони здійснили над Азовським морем.