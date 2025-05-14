Росіяни шукали "блукаючий Patriot": полковник розкрив нові деталі збиття А-50 ракетою С-200

Українські військові минулого року успішно знищили російські літаки Ту-22М3 й А-50 ударами старих радянських ракет з зенітно-ракетних комплексів С-200. Полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан розповів, що для заправлення таких ракет до пускової установки їде "цілий поїзд", а інженерна підготовка не могла обійтися без допомоги західних союзників.

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Деталі унікальних операцій Сил оборони України він розповів в ефірі Radio NV 14 травня.

Роман Світан зазначив, що операції зі знищення ракетою С-200 стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 і літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 були надзвичайно складними.

"Для того, щоб заправити цю ракету, цілий поїзд їде на пускову установку. Вона, як, взагалі-то, основні принаймні зенітно-ракетні комплекси, об'єктового типу, тобто ледь не цілий космодром для запуску цієї ракети має бути, спеціальна інженерна служба. А коли це все перевозиться в мобільному режимі — це дуже складно. Готувати такий пуск дуже складно, тим паче приховано", — пояснив пілот-інструктор.

До збиття А-50 з ЗРК С-200 могли долучитися західні союзники

До операції, на думку Світана, мали бути залучені західні партнери, оскільки потрібно було чітко знати координати, висоту літака та провести відповідну інженерну підготовку.

Експерт відзначив головну проблему використання такої пускової установки: ракету важко наводити на ділянці перед виходом на ціль, бо вона "йде за радіогоризонт".

"Наведення відбувається за допомогою основних комплексів, що залишаються на землі, йде за радіогоризонт. І на останніх етапах, кілька сотень метрів до цілі, ракета вже не керується", — розповів полковник запасу.

Проте, за його словами, боєприпас несе понад 200 кг бойової частини та десятки тисяч уражальних елементів і може завдавати серйозного удару. При цьому дальність ураження ракети близько 300 км дає змогу діставати нею навіть до Керченського мосту.

ГУР ховало ЗРК С-200 від росіян

Світан припустив, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело інформаційну компанію та запустило повідомлення про застосування ЗРК Patriot, щоб росіяни "не шукали" С-200.

"І ця операція була дійсно дуже грамотно і розумно проведена ГУР, центром інформаційно-психологічних операцій. Усі почали шукати Patriot блукаючий, почали шукати F16, яких не було. Це теж була інформаційно-психологічна операція, тобто спеціально було перенаправлено увагу аналітичних центрів російських, і С-200 непогано впоралася з задачею, тобто її так і не знайшли", — пояснив експерт.

Знищення літаків А-50 і Ту-22М3: деталі

Про те, що Сили оборони збили два літаки РФ над Азовським морем, повідомляв 14 січня 2024 року заступник голови оборонного комітету Ради Юрій Мисягін. На той час головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наступного дня підтвердив знищення літаків А-50 та Іл-22.

В Міністерстві оборони Великої Британії 19 січня 2024 року розповіли, що літак А-50 є ключовим інструментом для проведення окупантами операції на території України, оскільки він попереджає про загрози з повітря та забезпечує функціональні можливості командування та контролю.

Видання УП з посиланням на джерела в ГУР 24 лютого 2024 року писало, що напередодні Україна збила над Азовським морем іще один російський літак дальнього радіолокаційного виявлення, і весь екіпаж А-50У загинув.

Джерела у спецслужбах 19 квітня 2024 року повідомляли Фокусу про збиття стратегічного бомбардувальника ТУ-22МЗ за 300 км від України із зенітного ракетного комплексу С-200. Головне управління розвідки Міноборони України готувало цю операцію понад тиждень.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 13 травня опублікувало кадри збиття літаків Ту-22М3 і А-50 зенітними ракетами 5В28 до ракетного комплексу С-200. Аналітики видання Defence Express зазначали, що операція була надзвичайно ризиковою, оскільки установка немобільна та можливості вийти з-під удару немає.

Нагадаємо, на порталі Defense Express 13 травня розповіли, що РФ "переховала" 42 літаки Ту-22М3 на авіабазі за 4000 км від кордону з Україною.