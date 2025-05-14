Россияне искали "блуждающий Patriot": полковник раскрыл новые детали сбития А-50 ракетой С-200

Украинские военные в прошлом году успешно уничтожили российские самолеты Ту-22М3 и А-50 ударами старых советских ракет из зенитно-ракетных комплексов С-200. Полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал, что для заправки таких ракет к пусковой установке едет "целый поезд", а инженерная подготовка не могла обойтись без помощи западных союзников.

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Детали уникальных операций Сил обороны Украины он рассказал в эфире Radio NV 14 мая.

Роман Свитан отметил, что операции по уничтожению ракетой С-200 стратегического бомбардировщика Ту-22М3 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 были чрезвычайно сложными.

"Для того, чтобы заправить эту ракету, целый поезд едет на пусковую установку. Она, как, вообще-то, основные по крайней мере зенитно-ракетные комплексы, объектового типа, то есть чуть ли не целый космодром для запуска этой ракеты должен быть, специальная инженерная служба. А когда это все перевозится в мобильном режиме — это очень сложно. Готовить такой пуск очень сложно, тем более скрыто", — пояснил пилот-инструктор.

К сбиванию А-50 из ЗРК С-200 могли приобщиться западные союзники

К операции, по мнению Свитана, должны были быть привлечены западные партнеры, поскольку нужно было четко знать координаты, высоту самолета и провести соответствующую инженерную подготовку.

Эксперт отметил главную проблему использования такой пусковой установки: ракету трудно наводить на участке перед выходом на цель, потому что она "уходит за радиогоризонт".

"Наведение происходит с помощью основных комплексов, которые остаются на земле, идет за радиогоризонт. И на последних этапах, несколько сотен метров до цели, ракета уже не управляется", — рассказал полковник запаса.

Однако, по его словам, боеприпас несет более 200 кг боевой части и десятки тысяч поражающих элементов и может наносить серьезный удар. При этом дальность поражения ракеты около 300 км позволяет доставать ею даже до Керченского моста.

ГУР прятало ЗРК С-200 от россиян

Свитан предположил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело информационную компанию и запустило сообщение о применении ЗРК Patriot, чтобы россияне "не искали" С-200.

"И эта операция была действительно очень грамотно и разумно проведена ГУР, центром информационно-психологических операций. Все начали искать Patriot блуждающий, начали искать F16, которых не было. Это тоже была информационно-психологическая операция, то есть специально было перенаправлено внимание аналитических центров российских, и С-200 неплохо справилась с задачей, то есть ее так и не нашли", — пояснил эксперт.

Уничтожение самолетов А-50 и Ту-22М3: детали

О том, что Силы обороны сбили два самолета РФ над Азовским морем, сообщал 14 января 2024 года заместитель председателя оборонного комитета Рады Юрий Мысягин. В то время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на следующий день подтвердил уничтожение самолетов А-50 и Ил-22.

В Министерстве обороны Великобритании 19 января 2024 года рассказали, что самолет А-50 является ключевым инструментом для проведения оккупантами операции на территории Украины, поскольку он предупреждает об угрозах с воздуха и обеспечивает функциональные возможности командования и контроля.

Издание УП со ссылкой на источники в ГУР 24 февраля 2024 года писало, что накануне Украина сбила над Азовским морем еще один российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, и весь экипаж А-50У погиб.

Источники в спецслужбах 19 апреля 2024 года сообщали Фокусу о сбитии стратегического бомбардировщика ТУ-22МЗ в 300 км от Украины из зенитного ракетного комплекса С-200. Главное управление разведки Минобороны Украины готовило эту операцию больше недели.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 13 мая опубликовало кадры сбития самолетов Ту-22М3 и А-50 зенитными ракетами 5В28 к ракетному комплексу С-200. Аналитики издания Defence Express отмечали, что операция была чрезвычайно рискованной, поскольку установка немобильная и возможности выйти из-под удара нет.

Напомним, на портале Defense Express 13 мая рассказали, что РФ "перепрятала" 42 самолета Ту-22М3 на авиабазе в 4000 км от границы с Украиной.