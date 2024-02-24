Майоры и капитаны: весь экипаж А-50У погиб, — СМИ

23 февраля 2024 года Украина сбила российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У над Азовским морем. Его стоимость оценивается в сотни миллионов долларов.

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В сбитом российском самолете А-50У погиб весь экипаж из 10 человек. Об этом сообщает УП со ссылкой на источники в ГУР.

По данным hromadske, должности тех, кто находился на борту самолета дальнего радиолокационного обнаружения, еще уточняются. Впрочем, УП отмечает, что это пять российских майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант.

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Украина сбила второй А-50: что известно о ЗРК, которым якобы уничтожили самолет (инфографика)

Как известно, у российской авиации в целом есть семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Стоимость А-50 составляет более 350 миллионов долларов. Таких самолетов в РФ "остались единицы".

Последний полет российский самолет совершил с аэродрома "Ахтубинск" 23 февраля 2024 года в 15:50, отправившись на задание в район Приморско-Ахтарска и Зернограда.

Самолет А-50 Фото: Из открытых источников

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук подтвердил успешную спецоперацию украинской стороны. Российский самолет А-50У удалось "поймать" за почти 300 км от линии фронта.

Вечером того же дня в СМИ сообщили, что россияне могли попрощаться с еще одним самолетом. В Минобороны РФ не подтвердили это, но Оперативный штаб Краснодарского края утверждал, что с радаров исчезло два летательных объекта.

Напомним, Украина сбила российский А-50У ракетами ЗРК С-200.

Также Фокус писал о найденных обломках сбитого А-50У.