В 256 км от передовой: Украина сбила редкий самолет-разведчик А-50У (видео)

По информации ГУР, воздушный командный пункт, который использовали для ударов по украинским городам, сбили в ходе совместной операции разведки и Воздушных сил. А-50У был не обычным, а модернизированной версией.

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23 февраля в Воздушных силах Украины сообщили о еще одном сбитом российском самолете радиолокационной разведки А-50, которых на вооружении ВВС РФ лишь несколько. Об этом командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук написал в Telegram-канале.

"Совместная операция ГУР и Воздушных сил"

"А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю окупантов "С Днем защитника отечества! Праздновать нужно дома, и так, чтобы Баян не порвать!" — отметил командующий.

Публикация о сбитом А-50

А-50У был не обычным, а модернизированной версией, уточнили в ГУР.

Этот воздушный командный пункт использовался для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами стратегической авиации.

"В результате совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Воздушных сил ВСУ над Азовским морем сбили очередной ценный российский самолет А-50У", — говорится в публикации.

Место падения установили

Пользователь соцсети X с ником @IntelCrab геолоцировал видео, снятое очевидцами после падения самолета в Краснодарском крае. Сообщается, что самолет упал в районе хутора Трудовая Армения.

Место падения А-50

Российские пропагандисты признали потерю борта. В государственном информагентстве "РИА Новости" подтвердили, что в Краснодарском крае упали два самолета.

Реакция РФ

23 февраля примерно в 20:00 в Краснодарском крае упали два самолета. Площадь возникшего пожара охватила 250 квадратных метров, его тушили около часа 40 пожарников и 14 единиц техники. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Сообщение о падении А-50 в Оперативном штабе Краснодарского края

Но поначалу российские СМИ писали о "горящем камыше".

Сообщалось о "неустановленом летательном аппарате", который упал в Каневском районе Краснодарского края, и что "на месте падения горит камыш".

Новость об упавшем борте А-50 подтвердил Telegram-канал Fighterbomber, который, предположительно, ведется от имени бывшего военного пилота РФ и участника боевых действий в Сирии Ильи Туманова.

В посте сообщается, что самолет упал в 256 километрах от линии фронта. На опубликованных кадрах видно, как самолет отстреливает тепловые ловушки, то есть экипаж самолета знал о приближающейся ракете.

Предположительно, поражение первого самолета

Взрыв второго самолета

Напомним, что в общей сложности до полномасштабного вторжения у РФ было меньше 10 таких самолетов. Один — повредили атакой коптера на белорусском аэродроме, еще один А-50 был сбит 14 января над Азовским морем вместе с сопровождавшим его Ил-22М.

Также сообщалось, что, по словам американского генерала, ВСУ потратили на самолет А-50 ракету Patriot.