Не пожалели ракету Patriot: генерал США объяснил, как ВСУ сбили самолет А-50 (видео)

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес отметил, что Украине нужен собственный аналог самолета А-50, который будет помогать работать истребителям F-16 по российским целям.

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Украинские военные отличаются мастерством и рискнули использовать ракеты ЗРК Patriot, чтобы сбить российский самолет радиолокационной разведки А-50 над Азовским морем. Подобный "размен" показывает, что РФ на втором году войны так и не получила доминирование в воздухе. Между тем Украина усилится, когда получит эскадрилью истребителей F-16, но и с этим не все в порядке. Свои оценки относительно российско-украинской войны высказал экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью для портала "Голос Америки".

По мнению генерала, Украина имеет полное право бить по каждому миллиметру оккупированной Россией территории — по самолетам, например, А-50 над Приазовьем в том числе. ВСУ получат такую возможность после предоставления самолетов F-16, которые вот-вот поступят в Украину.

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Сбитие А-50 — что могли использовать для удара

Ходжес отметил, что самолет А-50 — это сложная цель, поскольку он может обнаружить оружие, которое может по нему ударить. По словам генерала, ВСУ действительно могли использовать для этого ракету ЗРК Patriot и с этой целью подтянули установку ближе к линии фронта. После этого они совершили удачный "обмен" — израсходовали ракету Patriot и сбили драгоценное воздушное судно ВС РФ.

"Знаете что, обменять одну ракету Patriot на самолет А-50 — это очень хороший обмен, только одну ракету Patriot".

Спецоперация ВСУ против самолетов А-50 и Ил-22 ВС РФ свидетельствует о трех вещах, уверен генерал.

Россия так и не получила преимущество в воздухе. Способность сил ПВО ВСУ "извлекать максимум" из предоставленного оружия. Потеря А-50 уменьшает возможности российской авиации.

Впрочем, Ходжес признал, что украинцам также нужен аналог А-50, когда ВСУ получит истребители F-16.

"Очевидно, что у них не будет А-50 или чего-то подобного, или системы АВАКС [АВАКС или Airborne Warning And Control System(AWACS) — система дальнего радиолокационного обнаружения США]. А все-таки они должны будут как-то это обеспечить".

Удар по самолетам РФ — детали

14 января 2024 года стало известно о возможном уничтожении самолета дальней радиолокационной разведки А-50 над Каспийским морем. Кроме того, предполагалось повреждение воздушного командного пункта Ил-22. Через несколько часов после первых сообщений главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подтвердил, что украинские военные действительно достали ракетами до цели, которая находилась в 160 км от линии фронта. Чем именно ударили по самолетам, командующий не объяснил.

Позже эксперты рассмотрели несколько вариантов развития событий. Среди прочего, предполагали, что ВСУ могли использовать ЗРК Patriot — рискнули подтянуть к линии фронта, на мгновение включить радар и после этого выстрелить по цели. А-50 уничтожили сразу, а Ил-22 дотянул до аэропорта в РФ: в сети опубликовали побитую хвостовую часть самолета.

Отметим, генерал Бен Ходжес с первых дней полномасштабного вторжения комментирует события российско-украинской войны. Например, в ноябре 2023 года он заявил о слишком малом количестве оружия, которое ВСУ получают от Запада. В декабре 2021 года офицер заметил, что правительство США, возможно, сомневается в способности Украины победить. По его мнению, должна быть озвучена четкая уверенность, что победа возможна.

Напоминаем, 5 января американский военный отметил, что Украина нуждается в ракетах ATACMS и TAURUS: только они помогут перерезать логистические пути ВС РФ на оккупированных территориях.