В руководстве США есть те, кто сомневается в победе Украины, – генерал Ходжес

Американский генерал в отставке Бен Ходжес отметил, что никогда не слышал, чтобы президент США или члены Конгресса прямо заявляли: "Мы хотим победы Украины".

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В США и других станах Запада существует неопределенность касательно того, что будет, если Украина одержит победу в войне с Российской Федерацией. Об этом сказал бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "Голосу Америки" от 1 декабря.

Ходжес считает, что украинские войска могут не только удачно обороняться зимой, но и наступать. Однако для этого страны Запада должны четко определится, готовы ли они оказывать поддержку Украины до победы.

Генерал также прокомментировал свое недавнее высказывание о том, что в США не определились, хотят ли, чтобы Украина победила.

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"Я сказал это, потому что никогда не слышал, чтобы президент или Конгресс говорили, что мы хотим победы Украины. Они говорят: "Мы с вами столько, сколько потребуется", — объяснил Ходжес.

По словам американского военного в отставке, сейчас в западных странах наблюдается нерешительность. Он полагает, что это может быть связано с опасениями касательно России.

"Есть некоторая неопределенность по поводу того, что произойдет, если Украина победит, а режим Путина упадет. Что мы будем делать? К сожалению, некоторые здесь, в Вашингтоне, Берлине и других столицах, просто не могут даже представить, что Россия может потерпеть поражение", — сказал генерал.

Ходжес указал на то, в случае проигрыша Москвы, западным политикам придется заново формировать свои представления о том, что такое Россия.

"Соединенные Штаты и другие наши союзники должны сказать: "Мы хотим, чтобы Украина выиграла! И когда это станет нашей политикой, тогда больше не будет оправданий по поставкам ATACMS, танков Abrams или F-16", — заключил генерал.

Напомним, 28 ноября Бен Ходжес заявил, что США до сих пор не смогли полностью "принять участие в победе Украины" в войне против Российской Федерации, а помощи, предоставленной Вашингтоном, пока достаточно "только для выживания".

Ранее, 15 ноября, Бен Ходжес сказал, что контрнаступление ВСУ, если говорить о продвижении сухопутных сил, замедлилось. Однако у Украины есть большие успехи в борьбе с Черноморским флотом РФ.