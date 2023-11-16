Происходит не только на поле боя: Ходжес рассказал, к чему привело контрнаступление ВСУ (видео)

Экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес сказал, что Силы обороны Украины должны изолировать Крым и перерезать сухопутный коридор РФ к оккупированному полуострову. Для этого проводятся различные операции не только на суше.

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Контрнаступление ВСУ, если говорить о продвижении сухопутных сил, замедлилось. Однако у Украины есть большие успехи в борьбе с Черноморским флотом РФ. Об этом во время интервью "Радио НВ" рассказал экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

По его словам, Украине надо однозначно больше оружия, которое может поражать цели на большом расстоянии. Так, ВСУ надо уничтожать российские цели в Крыму.

"И это происходит только с помощью нескольких ракет Storm Shadow. Украина ими заставила российский Черноморский флот покидать Севастополь. Представьте себе, если бы Украина имела хотя бы 50 или 100 ракет типа ATACMS на 300 километров. Или немецкие TAURUS", — сказал Ходжес.

Он сказал, что контрнаступление ВСУ в Запорожской области должно помочь изолировать Крым, перерезав знаменитый наземный коридор РФ в оккупированный Крым. Однако контрнаступление происходит не только на суше. Так, Украина работает также на море, в воздухе, занимается борьбой с Россией в киберпространстве. Все операции работают на один результат.

"И да, наземная часть контрнаступления — часть, на которой сосредотачивает внимание большинство людей, — действительно замедлилась", — сказал американский офицер.

Ходжес сказал, что настроен оптимистично относительно контрнаступления ВСУ. Конечно, не обошлось без ошибок, однако украинское командование изменило тактику на юге. Кроме того, происходит наращивание сил в Херсонской области, что может иметь большое значение.

Бен Ходжес о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что 15 ноября в ВСУ пообещали отчитаться о "больших успехах" на фронте. Российские военные пытаются активно обороняться, ведь понимают, что произойдет продвижение украинских бойцов, рассказали в командовании.